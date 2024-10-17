وارسو : تعاقدت البولندية إيغا شفيونتيك مع البلجيكي فيم فيسيت "مدرب نجمات" كرة المضرب حيث عمل سابقا مع العديد من الفائزات في البطولات الأربع كبرى، وفقا لما أفادت المصنفة أولى عالميا الخميس.

وأعلنت شفيونتيك، المتوّجة بخمس بطولات كبرى، في وقت سابق من هذا الشهر أنها انفصلت عن مدربها مواطنها توماش فيكتوروفسكي بعد ثلاثة مواسم ناجحة معا.

وفي بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شفيونتيك (23 عاما) إنها "سعيدة بالإعلان عن انضمام فيم فيسيت إلى فريقنا".

وأضافت "يبدو أنه يتمتع بنهج جيد ورؤية وخبرة كبيرة على مستوى عالٍ جدا من كرة المضرب".

وعمل فيسيت البالغ من العمر 44 عاما سابقا مع أسماء معروفة مثل مواطنته كيم كلايسترز المتوج معها ببطولة الولايات المتحدة الكبرى، آخر البطولات الاربع الكبرى في عامي 2009 و2010، وبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، عام 2011، والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا والرومانية سيمونا هاليب التي قادها الى نهائي رولان غاروس، ثانية الغراند سلام، عام 2014، والألمانية أنجيليك كيربر الفائز معها ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى، عام 2018.

وأخيرا تعاون مع اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى سابقا والتي قادها الى فلاشينغ ميدوز 2020 واستراليا 2021، قبل انفصالهما الشهر الماضي وأكدت لاحقا أنها تعاقدت مع الفرنسي باتريك موراتوغلو.

وأشارت شفيونتيك التي انسحبت من دورة بكين لماسترز الألف بسبب "أمور شخصية"، وقررت لاحقا عدم المشاركة في دورة ووهان، إلى أنها "تستعد الآن للبطولة الختامية لرابطة المحترفات +دبليو تي ايه+" التي ستقام في الرياض الشهر المقبل (2 9 تشرين الثاني/نوفمبر).