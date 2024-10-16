لندن : قال المدرب توماس توخل إنّ العرض لتولي تدريب المنتخب الإنكليزي جاء في الوقت المناسب حيث يطمح لإنهاء الفترة الطويلة من الانتظار لمنتخب "الأسود الثلاثة" من أجل إحراز لقب كبير للمرة الأولى منذ 1966.

وأُعلن عن تعيين مدرب تشلسي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق على رأس المنتخب الإنكليزي كخلف دائم لغاريث ساوثغيت الذي قاد إنكلترا الى نهائي كأس أوروبا في النسختين الأخيرتين.

وسيبدأ توخل مهامه رسميا في كانون الثاني/يناير في عقد يمتد لـ 18 شهرا أي حتى نهاية كأس العالم 2026.

وقال توخل خلال تقديمه في مؤتمر صحافي في ملعب ويمبلي "جاء العرض في الوقت المناسب تماما. والآن يتعين عليّ أن أرقى إلى مستوى التوقعات بالطبع. أعلم أن هناك بعض الألقاب المفقودة في الاتحاد، وبالطبع أريد المساعدة في تحقيق ذلك".

وكان توخل قاد تشلسي الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، كما أحرز ألقابا أخرى مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين وصولا الى سان جرمان.

وبات توخل ثالث مدرب أجنبي على الإطلاق في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة" بعد الراحل السويدي سفن غوران إريكسن والإيطالي فابيو كابيلو.

وادّى تعيين مدرب اجنبي الى بعض الانتقادات، ومازح توخل بقوله أنّه "آسف" لامتلاكه جواز سفر ألماني، لكنه أمل أن يُثبت العكس للمنتقدين من خلال النتائج.

وأضاف توخل "آمل أن أتمكن من إقناعهم وإظهار لهم أنني فخور بكوني مدربا للمنتخب الإنكليزي".

وتابع "سأفعل كل شيء لإظهار الاحترام لهذا الدور ولهذه البلاد والهدف خلال الأشهر الـ18 المقبلة هو (كأس العالم)، ولا شيء آخر والبطولة الأكبر في كرة القدم".