بوينوس ايرس : سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية "هاتريك" ومرر كرتين حاسمتين وقاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه البوليفي 6 0 على ملعب "ماس مونومنتال" في العاصمة بوينوس آيرس، ضمن الجولة العاشرة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجل ميسي ثلاثيته في الدقائق 19 و84 و86، وصنع هدفي لاوتارو مارتينيس (43) وخوليان ألفاريس (45+3). وأضاف تياغو ألمادا الهدف الرابع (69)، أمام 85 ألف متفرج.

وغاب ميسي (37 عاما) المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات عن الملاعب لفترة شهرين بسبب اصابة في قدمه خلال فوز "ألبيسيليستي" بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا (1 0 بعد التمديد)، قبل أن يعود أخيرا إلى الملاعب ليسجل بداية الشهر الحالي هدفين مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا و15 تمريرة حاسمة في الدوري.

وسجل نجم برشلونة الإسباني السابق الذي غاب عن التهديف في التعادل الإيجابي أمام فنزويلا 1 1 في المرحلة الماضية، "الهاتريك" العاشرة في مسيرته بقميص بلاده رافعا غلته التهديفية الدولية إلى 112، وإلى 846 هدفا في مسيرته.

كما تصدر "البرغوث" الصغير ترتيب الهدافين في القارة مع 6 أهداف، أمام الأوروغوياني داريو نونييس (5) والكولومبي لويس دياس (4).

ورفعت الأرجنتين رصيدها في صدارة المجموعة الموحدة إلى 22 نقطة، متقدمة بفارق ثلاث عن كولومبيا الفائزة على ضيفتها تشيلي برباعية نظيفة في بارانكيا، و6 نقاط عن الاوروغواي التي سقطت في فخ التعادل السلبي مع الإكوادور، والبرازيل التي عززت رصيدها في المركز الرابع بفوزها الصريح على ضيفتها البيرو 4 0.

وقاد رافينيا أبطال العالم خمس مرات لتحقيق انتصارهم الثاني تواليا بعد الفوز على تشيلي 2 1 في المرحلة الماضية، فسجل هدفين (38 و54 من ركلتي جزاء)، وأضاف البديلان أندرياس بيريرا الثالث من مقصية رائعة (71)، ولويس إنريكي الرابع (74).