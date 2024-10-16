لندن : عُيّن الألماني توماس توخل مدربا للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم وصيف بطل كأس أوروبا على أن يتسلم مهامه الفنية بدءا من الاول من كانون الثاني/يناير 2025، وفقا لما أفاد الاتحاد المحلي للعبة الأربعاء.

وأعلن الاتحاد الإنكليزي في بيان "أن الفائز بدوري أبطال أوروبا توماس توخل هو المدرب الجديد للمنتخب الأول لإنكلترا وسيعاونه المدرب الإنكليزي أنتوني باري".

وتابع "سيبدأ الثنائي العمل في الأول من كانون الثاني/يناير 2025 تحسبا لمشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة".

وبات توخل (51 عاما) الذي يحلّ بدلا من غاريث ساوثغيت الذي تولى منصبه من 2016 إلى 2024، ولي كارسلي الممددة ولايته الموقتة حتى النافذة الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر ضمنا، ثالث مدرب أجنبي في تاريخ "الأسود الثلاثة" بعد الراحل السويدي سفن غوران إريكسن (2001 2006) والإيطالي فابيو كابيلو (2007 2012).

ويملك توخل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين وباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الانكليزي السابق سجلا حافلا بالألقاب، حيث يأمل الاتحاد الإنكليزي أن يقوده إلى إنهاء فترة عجاف استمرت 58 عاما للفوز ببطولة كبرى، اذ يعود لقبه الأخير إلى مونديال 1966 على أرضه.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات بسبب عدم رغبة الاتحاد الإنكليزي في منح فرصة تسلم المهام الفنية "للأسود الثلاثة" لمدرب وطني.

قال توخل الذي سيعاونه المدرب الإنكليزي أنتوني باري الذي سبق أن عمل معه في بايرن ميونيخ في بيان نقله الاتحاد "أنا فخور للغاية لأنني حصلت على شرف قيادة منتخب إنكلترا".

وتابع "لطالما شعرت بارتباط شخصي باللعبة في هذا البلد، وقد منحني ذلك بعض اللحظات المذهلة. الحصول على فرصة تمثيل إنكلترا هو امتياز كبير، وفرصة العمل مع هذه المجموعة الخاصة والموهوبة من اللاعبين مثيرة للغاية".

ويتضمن سجل توخل التدريبي عدة ألقاب في الدوري مع سان جرمان وبايرن وكأس ألمانيا مع دورتموند، لكن أعظم نجاحاته جاءت خلال فترة وجوده في إنكلترا حيث قاد تشلسي إلى الفوز بثلاثية دوري أبطال أوروبا بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية في عام 2021، والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مع النادي اللندني.

اقيل المدرب الألماني في أيلول/سبتمبر 2022 في خطوة جريئة من قبل المجموعة الجديدة المالكة لتشلسي.

وتقع على عاتق توخل مهمة الظفر بالالقاب للمنتخب الانكليزي الذي وصل بقيادة ساوثغيت إلى نهائي كأس أوروبا مرتين متتاليتين حيث خسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح عام 2020 (أقيم بعد عام بسبب تداعيات فيروس كورونا) وإسبانيا بعد ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الدورين نصف النهائي في مونديال روسيا 2018 وربع النهائي في مونديال قطر 2022، في البطولات الأربع الكبرى التي شارك فيها.

قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي مارك بولينغهام "نحن سعداء بتعيين توماس توخل، أحد أفضل المدربين في العالم".

وتابع "منذ استقالة غاريث، عملنا من خلال مجموعة المرشحين، وقابلنا عددا من المدربين وقمنا بتقييمهم وفقا لهذه المعايير".

وأضاف "كان توماس مثيرا للإعجاب للغاية وبرز بخبرته الواسعة ودوافعه".