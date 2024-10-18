الرياض (السعودية) : أقرّ نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال الذي سيعتزل الشهر المقبل بعد مسيرة زاخرة، ان لياقته البدنية بعيدة عن لاعبي القمة، بعد خسارته الخميس بمجموعتين أمام مواطنه كارلوس ألكاراس في مباراة استعراضية في الرياض.

وأعلن نادال (38 عاما) الأسبوع الماضي أنه سيعتزل اللعبة بعد نهائيات كأس ديفيس الشهر المقبل في ملقة، بعد مسيرة رائعة شهدت تتويجه في 22 بطولة كبرى.

وخسر نادال أمام ألكاراس 3 6، 3 6 في نصف نهائي مسابقة "ملوك الغراند سلام الستة" في موسم الرياض.

وبعد أن وصف ألكاراس، بطل رولان غاروس وويمبلدون هذه السنة، بـ"الوحش"، أقر الماتادور أنه لا ينافس بمستواه المعهود.

قال في مؤتمر صحافي بعد المباراة "لا أشعر بأي ضغط هنا. أحاول الاستمتاع فقط".

تابع "أعرف أني أواجه لاعبين من هذا الطراز.. هم أفضل بدنيا مني لأنهم يخوضون دورات المحترفين ويحرزون الألقاب".

وفيما قال ألكاراس أن الجمهور في العاصمة السعودية كان ضده، كشف أنه أراد أن يستمتع مواطنه بهذا الدعم "هذا أمر محزن... لم تكن لحظة مريحة بالنسبة لي. بالطبع أردت الفوز".

تابع "عندما تدخل أرض الملعب، لا مكان للصداقة، لا مكان للقدوات. لكني أعتقد انها لحظته الآن".

قبل مباراة الخميس، كان نادال قد شارك آخر مرة في مباراة خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي، حيث خسر في مسابقة الفردي أمام غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني. شارك أيضا في مسابقة الزوجي إلى جانب ألكاراس، وقد يكرر ذلك في كأس ديفيس المقبلة.

سيلعب نادال مع ديوكوفيتش مجددا السبت، بعد خسارة الصربي أمام الإيطالي يانيك سينر بطل أستراليا وفلاشينغ ميدوز 6 2، 6 7 (0 7)، 6 4، ليلاقي ألكاراس في النهائي.

وكان سينر تغلب على الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين في ربع النهائي وألكاراس أيضا على الدنماركي هولغر رونه.

ولا يحصل المشاركون على نقاط في ترتيب المحترفين (ايه تي بي) من هذه البطولة الاستعراضية، لكن الجوائز المالية لافتة مع حصول الفائز على 6 ملايين دولار أميركي.

قال نادال قبل مواجهة ديوكوفيتش حامل لقب 24 بطولة كبرى، في مباراة تحديد المركز الثالث السبت "أن يكون نوفاك أمامك فهذا يشعرني بالحنين".

تابع "التقينا عدة مرات، لذا سيكون الأمر مثيرا أن نتواجه مجددا".