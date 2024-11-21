لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : قال السائق البريطاني لاندو نوريس الأربعاء إنه اكتسب خبرة المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، لكن "فات الأوان ربما" لمنع الهولندي ماكس فيرستابن من إحراز لقبه العالمي الرابع تواليا.

ويحتاج نوريس لتسجيل ثلاث نقاط أكثر من فيرستابن نهاية هذا الأسبوع خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى في الولايات المتحدة، ليبقي على آماله باحراز لقب السائقين.

ولاس فيغاس هي الأولى بين ثلاثة سباقات متتالية قبل جائزتي قطر وأبوظبي.

قال نوريس "هذه أول مرة تنسح لنا فرصة المنافسة على اللقب. لم ننجح في القيام ذلك على مدى آخر ست سنوات وهذه كانت أولويتنا".

أضاف "لم أكن أبدا في المستوى المطلوب مطلع السنة، لكن بعد عطلة الصيف شعرت بأني أقوم بعمل جيد هو الأفضل في مسيرتي".

أردف ابن الخامسة والعشرين "لست سعيدا تماما بما حققته، لكن للمرة الأولى أشعر بأني امتلك المؤهلات اللازمة. لم أكن مستعدا منذ البداية لمواجهة ريد بول وماكس، خلافا للوقت الحالي، لكن ربما فات الأوان".

بعد جائزة ساو باولو البرازيلي التي أنهى فيها فيرستابن سلسلة من عشر سباقات دون فوز، أقر نوريس ان الباب "أغلق تقريبا" للمنافسة على اللقب.

يخوض فيرستابن السباق المقبل وهو متقدم بفارق 62 نقطة عن نوريس.