برمنغهام (المملكة المتحدة) : واصل يوفنتوس نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام مضيفه أستون فيلا الإنكليزي الأربعاء في برمنغهام في ختام الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها يوفنتوس في تحقيق الفوز بعد انطلاقته المثالية بانتصارين متتاليين فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى ثماني نقاط في المركز التاسع عشر.

وكان يوفنتوس قاب قوسين أو أدنى من تجرع الخسارة بعدما هز مورغان رودجرز مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن الهدف ألغي بداعي خطأ على حارس مرماه ميكيلي دي غريغوريو.

وهو التعادل الاول للفريق الانكليزي بعد ثلاثة انتصارات متتالية وخسارة فرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز التاسع.

وكاد المدافع الاسباني باو توريس يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الجامايكي ليون بايلي لكن كرته علت العارضة بسنتمترات قليلة (14).

ورد يوفنتوس بتسديدة زاحفة للاعب وسطه الدولي التركي كينان يلديز من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (21).

وتصدى دي غريغوريو لتسديدة قوية لأولي واتكينز من مسافة قريبة (37)، وارتد يوفنتوس بهجمة سريعة أنهاها الأميركي تيموثي ويا بتسديدة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (38)، ثم توغل زميله البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو داخل المنطقة وسدد كرة قوية زاحفة تصدى لها الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس (42).

وحرمت العارضة المدافع الدولي الفرنسي لوكا ديني من هز الشباك عندما ردت تسديدته من ركلة حرة مباشرة (45+1).

وأنقذ مارتينيس مرماه من هدف محقق بإبعاده من خط المرمى كرة رأسية لكونسيساو من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية (65).

وحذا حذوه دي غريغوريو بإبعاده بقدمه كرة للقائد الاسكتلندي جون ماكغين من مسافة قريبة (70).

وواصل بوروسيا دورتموند الالماني، وصيف النسخة الاخيرة، صحوته بفوزه الثاني تواليا والرابع في المسابقة بفوزه على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الانكليزي جايمي غيتنز (41) والدولي الجزائري رامي بنسبعيني (56) والغيني سيرهو غيراسي (90).

ورفع دورتموند رصيده الى 12 نقطة في المركز الرابع.

ومني موناكو الفرنسي بخسارة قاسية امام مضيفه بنفيكا البرتغالي 2 3.

ومنح الدولي المغربي إلياس بن الصغير التقدم لفريق الامارة في الدقيقة 13، وأدرك الضيوف التعادل عبر المهاجم اليوناني فانغيليس بافليديس (48).

وتلقى موناكو ضربة موجعة بطرد مدافعه العاجي ويلفريد سينغو لتلقيه الانذار الثاني (58)، لكنه نجح في التقدم عبر البديل سونغوتو ماغاسا (67)، قبل أن يسجل الضيوف هدفين بواسطة البرازيلي أرثر كابرال (84) والسويسري زكي أمدوني (88) بتمريرتين حاسمتين من الارجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا.

بدوره، سقط بولونيا الايطالي امام ضيفه ليل الفرنسي 1 2.

ويدين ليل بفوزه الثالث الى لاعب وسطه الكونغولي الديموقراطي نغالايل موكاو الذي سجل الهدفين (44 و66)، فيما سجل الكولومبي جون لوكومي (63) هدف بولونيا.

ورفع ليل رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني عشر مقابل نقطة واحدة لبولونيا.

وقلب أيندهوفن الهولندي تخلفه أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بهدفين لدانيلو سيكان (8) وأولكسندر زوبكوف (37) الى فوز بثلاثة اهداف سجلها الاميركيان مالك تيلمان (87 و90) وريكاردو بيبي (90+5).

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 اثر طرد مدافعهم البرازيلي بيدرينيو.

وحقق كل من شتورم غراتس النمسوي والنجم الاحمر بلغراد الصربي فوزه الاول عندما تغلب الاول على جيرونا الإسباني 1 0 سجله الدنماركي ميكا بييريث (59)، والثاني على ضيفه شتوتغارت الألماني بخمسة أهداف للكونغولي الديموقراطي سيلاس (12) ورادي كرونيتش (31) والمونتينيغري ميركو إيفانيتش (65) ونيمانيا رادونيتش (69 و88) مقابل هدف للبوسني إرميدين ديميروفيتش (5).