ليفربول : واصل ليفربول الإنكليزي انطلاقته المثالية وحقق فوزه الخامس تواليا عندما عمق جراح ضيفه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب بالفوز عليه 2 0 الأربعاء على ملعب أنفيلد في ليفربول في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين ليفربول الذي لم يفز على ريال في آخر ثماني مواجهات مع ريال من بينها نهائيي المسابقة القارية العريقة في عامي 2018 و2022، بفوزه الى الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (52) والبديل الهولندي كودي خاكبو (77) اللذين سجلا الهدفين، فيما أهدر له الدولي المصري محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ورفع ليفربول رصيده الى 15 نقطة واستعاد الصدارة بفارق نقطتين من إنتر ميلان الإيطالي الفائز على ضيفه لايبزيغ الألماني 1 0 الثلاثاء في افتتاح الجولة الخامسة.

وواصل متصدر الدوري الإنكليزي عروضه القوية محليا وقاريا، ومدّد سلسلة مبارياته بلا هزيمة الى 15 في مختلف المسابقات من بينها ستة انتصارات متتالية.

وتعود آخر خسارة لليفربول الى 14 أيلول/سبتمبر الماضي عندما سقط أمام ضيفه نوتينغهام فوريست 0 1 في الدوري.

في المقابل، مني ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (15) والذي أهدر له أيضا نجمه الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 61، بخسارته الثالثة بعد سقوطه أمام ليل الفرنسي 0 1 وميلان الإيطالي 1 3، فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الرابع العشرين الأخير المؤهل الى الدور الفاصل.

وبدا جيدا تأثر النادي الملكي بغياب جناحه وهدافه في المسابقة القارية الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور (4 اهداف) بسبب الإصابة، وفشل وافده الجديد مبابي في خلق أي خطورة حقيقية على مرمى الحارس الإيرلندي كوامهين كيليهير الذي تألق في أكثر من مناسبة وحافظ على نظافة شباكه.

وكاد أصحاب الأرض يسجلوا مبكرا بعدما تبادل صلاح والاوروغوياني داروين نونييس الكرة فسددها الاخير وتصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لكنّها ارتدت من قدم لاعب ريال راوول أسنسيو الذي عاد وأبعدها في من على خط المرمى (5).

وعاود نونييس المحاولة وسط نسق هجومي عال لليفربول مقابل ارتباك في السيطرة على الاستحواذ من جانب النادي الملكي، لكنّ كورتوا كان بالمرصاد مجددا (23)، وتابع نونييس كرة برأسه اثر تمريرة لماك أليسر بجوار المرمى (34).

وتابع ليفربول أفضليته في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل عندما مرر المدافع كونور برادلي اكرة الى ماك أليستر داخل المنطقة فسددها على يمين كورتوا (52).

وانتفض ريال بعد الهدف وحصل على ركلة جزاء اثر اعاقة البديل لوكاس فاسكيس داخل المنطقة من قبل الاسكتلندي أندرو روبرتسون، فانبرى لها مبابي لكنّ كيليهير تصدى لها ببراعة (61).

وحصل ليفربول على ركلة جزاء اثر عرقلة صلاح من قبل المدافع الفرنسي فيرلان مندي، فانبرى لها "الفرعون" بنفسه لكنه سددها بغرابة بجانب القائم الايمن (70).

ووجه ليفرول الضربة القاضية للنادي الملكي بإضافته الهدف الثاني عندما انبرى الاختصاصي روبرتسون الى ركلة ركنية ارتقى لها البديل خاكبو برأسه من مسافة قريبة وتابعها على يسار كورتوا (76).