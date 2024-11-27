أثارت تصريحات مهاجم ليفربول، محمد صلاح، تفاعلاً واسعاً على منصات التوصل الاجتماعي، بعدما قال النجم المصري إنه "لم يتلقَ" عرضاً لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي والذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2025.

وقال صلاح (32 عاما)، لصحافيين عقب تسجيله ثنائية ضد فريق ساوثهامبتون وضعت ليفربول في صدارة مريحة للدوري الإنجليزي الأحد، إنه "محبط" بسبب فشل النادي في تجديد عقده حتى الآن، موضحاً أن رحيله عن النادي بات أقرب من البقاء.

قال صلاح، هداف ليفربول في الموسم الجاري برصيد 12 هدفاً في كل المسابقات، "وصلنا تقريبا إلى ديسمبر/كانون الأول ولم أتلقَ أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي. أنا على الأرجح في الخارج (خارج النادي) أكثر من الداخل"، مشيرا إلى خيبة أمله.

والتصريحات التي خرج بها صلاح بعد الفوز على ساوثهامبتون توحي بأن الدولي المصري الذي وصل إلى "أنفيلد" في 2017 قادماً من روما الإيطالي وفاز مع "الحمر" بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، قد يغادر مجاناً الصيف المقبل.

وسيكون صلاح حراً في التحدث إلى أي نادٍ في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل إذا لم يوقع على تمديد عقده.

"مضاعفة راتبه"

PA Media

وعندما سُئل صلاح عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضاً من ليفربول، أجاب "بالطبع، نعم. أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بيدي أو بأيدي الجماهير. دعونا ننتظر لنرى ما سيحصل. لن أعتزل قريباً وبالتالي كل ما أفعله هو اللعب والتركيز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا دوري أبطال أوروبا إذ قُدّر لنا ذلك. أشعر بخيبة أمل لكن سنرى".

لكن مصدراً في نادي ليفربول قال لبي بي سي إن هناك "اتصالات إيجابية بين ليفربول ووكيل أعمال صلاح، رامي عباس".

ووصف ناشط عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تصريحات صلاح "أذكى خطوة يمكن فعلها وفي أفضل توقيت حرفياً".

الي فعله صلاح اليوم اذكى خطوة ممكن يسويها وبأفضل توقيت حرفيًا



وضع الادارة الفشلة بموقف حرج

كيف ماتقدم عرض لأساطير النادي واعظم لاعبين البريمرليغ بالتاريخ؟

كيف تهمل 3 أهم لاعبين بدون ما تعطيهم عروض بديسمبر؟



وبنفس الوقت ان دل على شيء يدلك على وفاء صلاح وحبه وتمسكه في ليفربول ♥️ pic.twitter.com/gAqk9c4msT — ‘𝑮𝒆𝒓𝒓𝒂𝒓𝒅𝒂𝑯𝒐𝒍𝒊𝒄 (@StevenAGGER) November 25, 2024

وبالإضافة إلى صلاح، يدخل الهولندي فيرجيل فان ديك والإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد في الأشهر الستة الأخيرة من عقدهما مع ليفربول.

وقال ناشط آخر على منصة "إكس" إن رحيل صلاح وفان ديك أو أحدهما سيشكل "ضربة لمشروع (المدرب الهولندي آرني) سلوت مع ليفربول".

تصريحات محمد صلاح وفان دايك واضحة جداً



اللاعبين يرغبون بالبقاء لكن الادارة غير مهتمة

( حتى الان ما كلموهم على موضوع التجديد )



رحيل واحد منهم أو أثنينهم بيكون ضربة لمشروع سلوت مع ليفربول وممكن يكون نهاية هذا الجيل



ليفربول الحالي قائم على محمد صلاح وفان دايك pic.twitter.com/ab6XKHy19f — ناصر (@i_NSR) November 25, 2024

لكن سلوت الذي يقود ليفربول بدءا من الموسم الكروي الجاري خلفا للألماني يورغن كلوب، قال إن صلاح "لا يشتت انتباهه بمحادثات تجديد عقده والتكهنات حول مستقبله".

ونشر ناشط آخر إحصائية موجهة لمالكي نادي ليفربول، يقول فيها إنه "لولا مساهمات صلاح لكان ليفربول في المركز الثالث عشر وتشيلسي متصدر الدوري".

ويبتعد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي مانشستر سيتي بعد مرور 12 جولة.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي.

احصائية مرعبه لمالكي ليفربول :

لولا مساهمات محمد صلاح لكان ليفربول في المركز الثالث عشر وتشيلسي متصدر الدوري 😳 pic.twitter.com/rzjIpjV2Tb — ليفربول و التاريخ (@AbuMuqrin) November 25, 2024

وقال ناشط آخر إن محمد صلاح لم يحظ بالتقدير الكافي، متحدثا عن استمراريته "المرعبة" منذ 8 سنوات في الدوري الإنجليزي.

وانتقل صلاح من نادي روما الإيطالي إلى ليفربول في عام 2017، مقابل نحو 34 مليون يورو.

وصلاح هو خامس هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 223 هدفاً في 367 مباراة.

نعيد ونكرر



محمد صلاح ما اخذ التقدير اللي يستحقه كلاعب.. لاعب أثبت اسطوريته في دوري تنافسي ومليان اثارة



يمتلك استمرارية مرعبة على مدار 8 سنوات، وموجود بقائمة توب 10 هدافين الدوري الانجليزي 😨



مع ذلك فيه ناس مستكثره عليه المدح ويقولون عنه لاعب محظوظ😂 pic.twitter.com/iNvHQQpdO3 — سلطان (@_su6an) November 24, 2024

وكان صلاح قد مدد عقده مع ليفربول لمدة ثلاث سنوات في عام 2022، ومن المقرر أن ينتهي هذا العقد خلال الصيف المقبل.

وكان ليفربول قد رفض عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي في سبتمبر/ أيلول 2023 للتعاقد مع صلاح، وذكرت مصادر متعددة لبي بي سي أن صندوق الاستثمار العام السعودي لا يزال مهتماً بإحضار النجم المصري إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد الفوز بثلاثية دون مقابل على مانشستر يونايتد في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال صلاح إنه تعامل مع المباراة وكأنها "المرة الأخيرة" التي سيلعب فيها على ملعب "أولد ترافورد".

وبعد تسجيله هدف الفوز في المباراة التي فاز فيها ليفربول على برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد خلال الشهر الجاري، كتب صلاح على منصة "إكس": "بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبداً شعوري عندما أسجل على ملعب آنفيلد".