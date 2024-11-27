إيلاف من تبليسي: أعلن رئيس حزب الحلم الجورجي بيدزينا إيفانشفيلي في إفادة صحفية يوم الأربعاء أن الحزب الحاكم في جورجيا اختار لاعب كرة القدم السابق في مانشستر سيتي ميخائيل كافيلاشفيلي كمرشح رئاسي .

وتعني هذه الخطوة أن كافيلاشفيلي، المتشدد السياسي المناهض للغرب والذي مُنع من الترشح لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في عام 2025 لأنه لا يتمتع بالتعليم العالي، من المرجح الآن أن يصبح الرئيس القادم لجورجيا.

وللمرة الأولى على الإطلاق، سيتم انتخاب الرئيس بشكل غير مباشر من قبل هيئة انتخابية مكونة من 300 عضو تتكون من أعضاء البرلمان وممثلي الحكومة المحلية، والتي يهيمن عليها حزب الحلم الجورجي الصديق لروسيا.

وقال إيفانشفيلي ، أغنى رجل في جورجيا والشخصية التي تلومها المعارضة والمنتقدون على ابتعاد البلاد عن الاتحاد الأوروبي وتوجهها نحو روسيا:"أنا متأكد من أن ميخائيل كافيلاشفيلي سيعيد الكرامة المسروقة مؤقتًا إلى المؤسسة الرئاسية".

وأضاف إيفانشفيلي، في إشارة إلى الرئيسة الحالية المؤيدة لأوروبا سالومي زورابشفيلي، التي تخوض صراعًا مفتوحًا مع الحزب الحاكم، الذي يحاول عزلها بسبب زياراتها إلى بروكسل، "لا شك أن ميخائيل كافيلاشفيلي لن يكون في خدمة القوى الأجنبية، بل في خدمة الدولة الجورجية".

وبعد أن أسس حزبه اليميني المتشكك في أوروبا "قوة الشعب" بعد مغادرته حزب الحلم الجورجي في عام 2022، فإن كافيلاشفيلي ليس مبتدئًا في السياسة. وخلال مسيرته الكروية، لعب لصالح المنتخب الجورجي، دينامو تبليسي، ولعب لفترة وجيزة لصالح مانشستر سيتي في منتصف التسعينيات.

وقد شهدت جورجيا احتجاجات بعد الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها في 26 تشرين الأول (أكتوبر) والتي حقق فيها الحزب الحاكم فوزًا ساحقًا. وتقول زورابشفيلي وأحزاب المعارضة والمراقبون المستقلون إن الانتخابات كانت مزورة.