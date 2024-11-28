ميامي : تعرّض كليفلاند كافالييرز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية الى خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم على يد أتلانتا هوكس 124 135 الأربعاء ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وجاءت الخسارة الثانية لكليفلاند عموما هذا الموسم بعد عرض قوي من هوكس في الشوط الثاني. وسجّل للضيوف دياندري هانتر 26 نقطة قادما من دكة البدلاء، كما أضاف له جالن جونسون 22 نقطة وتراي يونغ 20 نقطة مع 22 تمريرة حاسمة هي الأعلى له في مسيرته.

ورأى جونسون أنّ التمريرات الحاسمة ليونغ كانت مصيرية لتحقيق الفوز وبأنه يستحق إشادة أوسع لدوره في الفريق.

وقال "استطاع بالفعل ان يمرر الكرة وأن يجد الجميع... لا يتحدث الكثيرون عنه بالضرورة على الرغم من انه يتصدر الدوري في التمريرات الحاسمة، لكنهم لا ينصفونه كصانع للعب".

وعزّز هوكس رصيده الى ثمانية انتصارات مقابل 11 خسارة، وأكد يونغ أنّ الفريق أظهر ما بمقدوره فعله.

وأوضح "إنه (كليفلاند) فريق جيد جدا يلعب بطريقة جيدة طوال العام وأشعر بأننا كنا غير ثابتين بعض الشيء لكن في الأوقات التي لعبنا بشكل جيد، نكون بالفعل جيدين".

من جهته، سجّل دونوفان ميتشل 30 نقطة لكليفلاند وأضاف إيفان موبلي 22 نقطة و12 متابعة ليصبح في رصيد "كافز" 17 فوزا وخسارتين.

من جهة أخرى، قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس لتحقيق فوز مقنع على حساب يوتا جاز 122 103 مسجلا 30 نقطة و10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

واحتاج هيوستن روكتس لوقت إضافي من اجل هزيمة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 122 115.

وأحرز جيمس هاردن 43 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على واشنطن ويزاردز 121 96.