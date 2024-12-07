لندن : أعلن نادي وست هام يونايتد الإنكليزي لكرة القدم السبت أن مهاجمه الدولي الجامايكي ميكايل أنتونيو تعرض لحادث سير.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل حالة اللاعب أو مزيد من المعلومات بشأن الحادث حتى الآن، لكن النادي أكد أن "أفكاره وصلواته" مع اللاعب البالغ من العمر 34 عاما.

وقال النادي في بيان "يؤكد وست هام يونايتد أن المهاجم ميكايل أنتونيو تعرض اليوم لحادث سير. أفكار وصلوات الجميع في النادي مع ميكايل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت".

وأضاف "خلال هذا الوقت العصيب، نطلب من الجميع احترام خصوصية ميكايل وعائلته، ولن يدلي النادي بأي تعليق آخر هذا المساء، لكنه سينشر الأخبار في الوقت المناسب".

وانضم الدولي الجامايكي المولود في لندن إلى وست هام في عام 2015 وسجل 83 هدفا للنادي في أكثر من 300 مباراة.