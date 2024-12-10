روما : تم تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب للاعب خط وسط فيورنتينا إدواردو بوفي عقب تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة فريقه أمام إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل عشرة أيام، وفقا لما أفادت تقارير محلية الثلاثاء.

وحسب صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت" خضع لاعب الوسط البالغ 22 عاما للعملية صباح الثلاثاء في مستشفى كاريدجي في فلورنسا الذي ادخل إليه منذ تعرضه لأزمة قلبية.

من ناحيتها، أشارت صحيفة سبورتس الإيطالية اليومية إلى "هذا الجهاز مؤقت، مما يترك في غضون أشهر قليلة إمكانية الانتقال إلى نسخة نهائية أو جهاز أخف".

ولم يؤكد نادي فيورنتينا عقب اتصال من وكالة فرانس برس هذه المعلومات على الفور.

وانهار بوفي في الدقيقة 16 خلال لقاء فريقه مع إنتر حامل اللقب في الأول من كانون الأول/ديسمبر، ما أدى إلى ايقاف المباراة لافساح المجال أمام تدخل المسعفين على أرض الملعب وسط دهشة الفريقين والجماهير، قبل أن يتم ادخاله إلى العناية المركزة.

وسرعان ما مكنت الفحوصات من استبعاد "الآفات الخطيرة في الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي القلبي".

وقد يجد بوفي نفسه في نهاية المطاف في وضع مشابه اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، ضحية سكتة قلبية خلال المباراة الأولى لمنتخب بلاده في كأس أوروبا 2021.

وبعد تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب، تمكن إريكسن من استئناف مسيرته بعد ثمانية أشهر، ولكن ليس مع إنتر الذي كان يدافع عن ألوانه خلال إصابته بأزمة قلبية، اذ تنص القوانين في إيطاليا على عدم السماح للاعبين الذين يتم تركيب لهم هذا الجهاز بممارسة كرة القدم الاحترافية.