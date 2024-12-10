لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل كارل أنتوني تاونز النقاط الخمس الأخيرة لفريقه نيويورك نيكس في نهاية المباراة الوحيدة التي اقيمت الإثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وقاده إلى فوز بشق الأنفس على مضيفه تورونتو رابتورز 113 108.

وقررت رابطة الدوري تقليص عدد المباريات في بداية الاسبوع للسماح باقامة منافسات كأس أن بي ايه في نسختها الثانية هذا الموسم والتي ستجمع في ربع النهائي الثلاثاء ميلووكي باكس مع أورلاندو ماجيك وأوكلاهوما سيتي ثاندر مع دالاس مافريكس، والأربعاء نيويورك نيكس مع أتلانتا هوكس وهيوستن روكتس مع غولدن ستايت ووريرز.

في تورونتو، ظل التشويق سيّد الموقف من صافرة النهاية حيث تبدلت هوية صاحب الأفضلية 19 مرة، في حين لم يتخطَ الفارق بين الفريقين الـ 11 نقطة.

واعتقد الكندي روان ألكسندر "آر جي" باريت، لاعب نيكس السابق وأفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة، انه حقق الاصعب لرابتورز بعدما نجح في فرض التعادل بهجمة رائعة قبل 42.1 ثانية من صافرة النهاية، إلّا أن تاونز (29 عاما) القادم من مينيسوتا في انتقال مفاجىء مطلع الموسم الحالي خالف التوقعات بنقطتين من تحت السلة مانحا التقدم لفريقه 108 110.

وحسم نيكس انتصاره الخامس عشر هذا الموسم بعد صدة من الانكليزي النيجيري أوغوغوا "أو جيه" أنونوبي الذي سبق له ارتداء ألوان رابتورز بين 2017 و2023 ورمية من المسافة البعيدة لتاونز قبل 6.3 ثوان من النهاية.

وخرج تاونز من المباراة وفي جعبته "دابل دابل" مع 24 نقطة و15 متابعة و6 كرات حاسمة.