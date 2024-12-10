بيرغامو : عزّز ريال مدريد الإسباني حامل اللقب حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بشكل مباشر، بعد فوزه الثمين على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3 2 الثلاثاء في الجولة السادسة للمجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجّل لفريق العاصمة الإسبانية الفرنسي كيليان مبابي (10) الذي غادر أرض الملعب في الشوط الأول مصابا، البرازيلي فينيسيوس جونيور (56) والإنكليزي جود بيلينغهام (59)، ولأتالانتا البلجيكي شارل دي كيتلار (45+2 من ركلة جزاء) والنيجيري أديمولا لوكمان (65).

ورفع ريال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن أتالانتا التاسع الذي تلقى خسارته الأولى بعد سلسلة من 14 مباراة متتالية من دون هزيمة في مختلف المسابقات.

وافتتح مبابي التسجيل بعدما استلم بيسراه تمريرة من المغربي ابراهيم دياس، مرّ من بعدها عن القائد الهولندي مارتن دي رون وانفرد بالحارس ماركو كارنيسيكي مسجلا على يمينه (10).

لكن فرحة مبابي بهدفه الـ50 في البطولة القارية، والثاني للمباراة الثانية تواليا (سجل أمام جيرونا في الدوري) لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم تستمر طويلا إذ خرج من أرض الملعب بعد أن اشتكى من آلام عضلية ودخل البرازيلي رودريغو بدلا منه (36).

قبل خروجه، تمدّد قائد المنتخب الفرنسي في منتصف أرض الملعب خلال توقف اللعب لتنفيذ رمية تماس وطلب استبداله وخروجه من دون أن يعرج أو يطلب مساعدة من الطاقم الطبي.

وبات مبابي ثاني أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا في دوري الأبطال بعمر 25 عاما و356 يوما، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي بعمر 24 عاما و284 يوما في عام 2012، وفقا لـ"أوبتا" للإحصاءات.

وأهدر المدافع الألماني أنتونيو روديغير فرصة كبيرة لمضاعفة النتيجة حين وصلته عرضية من الجهة اليمنى أخطأ في متابعتها برأسه ووضعها إلى جانب القائم الأيمن (40).

وقبل الدخول إلى غرف الملابس، أخطأ الفرنسي أوريليان تشاوميني بإبعاد الكرة من أمام المتقدّم البوسني سيد كولاشيناتش وعرقله داخل منطقة الجزاء ليسجل دي كيتلار التعادل (45+2).

ووضع فينيسيوس الذي خاض مباراته الأولى بعد غيابه لأربع مباريات بسبب الإصابة، الفريق الإسباني في المقدّمة مجددا، حين وصلته كرة بالخطأ من الدفاع واضعا الكرة بسهولة في الشباك (56).

وأضاف بيلينغهام الثالث بعدما استلم تمريرة من "فيني" وراوغ الدفاع وسدد الكرة إلى يمين المرمى (59)، مسجلا للمباراة الرابعة تواليا.

لكن أتالانتا لم يستسلم وتمكن لوكمان المرشّح للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، من تقليص الفارق بتسديدة في أقصى يمين مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (65).

ولاحت أمام ريال وأتالانتا فرصا عدة في الدقائق التالية، أخطرها وأهمها من الهداف البديل ماتيو ريتيغي أمام المرمى (90+4).

وارتفعت حظوظ باريس سان جرمان الفرنسي بالتأهل أيضا بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة على مضيفه سالزبورغ النمسوي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها البرتغالي غونشالو راموش (30) الذي بصم على هدفه الأول منذ آب/أغسطس، إذ غاب لـ15 مباراة بسبب الإصابة وشارك في آخر ثلاث مباريات من دون أن يسجل، مواطنه نونو منديش (72) والبديل ديزيريه دويه (85).

وبات رصيد نادي العاصمة الفرنسية 7 نقاط في المركز الـ24 الأخير المؤهل عبر الملحق، فيما أصبحت حظوظ سالزبورغ (3) شبه معدومة.

وواصل بريست الفرنسي نتائجه القارية المذهلة محققا فوزه الرابع على ضيفه أيندهوفن الهولندي بهدف وحيد سجله جوليان لو كاردينال (43).

ورفع بريست رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما تراجع أيندهوفن إلى المركز الـ21.