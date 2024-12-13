لندن : شدَّد المدرب الإسباني لنادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم ميكل أرتيتا الجمعة على أن بحث النادي اللندني عن مدير رياضي جديد خلفا للبرازيلي إيدو المستقيل من منصبه، لن يؤثر على قدرته على التعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

تركت الاستقالة المفاجئة لإيدو الشهر الماضي أرتيتا بدون أحد أفراد دائرته الداخلية الموثوق بها في لحظة مهمة من الموسم.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الدوري بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

ويتطلع أرتيتا إلى سوق الانتقالات لتعزيز صفوف فريقه في العام الجديد، لكن استقالة إيدو أثارت تساؤلات حول قدرة أرسنال على الحصول على أبرز اللاعبين الذي يرغب المدرب الإسباني في التعاقد معهم.

وتولى جيسون أيتو الذي كان في أرسنال لمدة عقد من الزمان ككشاف ثم مساعد لإيدو، المنصب مؤقتا.

لكن الرحيل المفاجئ للمدير الرياضي لمانشستر يونايتد دان أشورث مطلع الشهر الحالي بعد خمسة أشهر من توليه منصبه جعله مرتبطًا بالانتقال إلى شمال لندن قبل فتح نافذة الانتقالات في الأول من كانون الثاني/يناير.

وسُئل أرتيتا قبل مباراة السبت على أرضه أمام إيفرتون، عما إذا كان عدم وجود مدير رياضي دائم في مكانه قد يشكل مشكلة، وقال "لدينا واحد. جايسون أيتو هو مديرنا الرياضي المؤقت. لديه القدرة الكاملة ودعم نادي كرة القدم الآن".

وأضاف "إنه يؤدي بشكل جيد حقًا مع فريقه. العملية مفتوحة، كما تعلمون. والنادي، بدعم منا جميعًا، سيقرر من هو أفضل شخص لتحريكنا الى الأمام".

وتابع "لم أتوقع أبدًا أن يكون شهر يناير مزدحمًا جدا، لكن يتعين علينا الانتظار لنرى أين نحن. قد تكون هناك بعض الفرص أيضًا. آمل أن تكون جاهزية الفريق أفضل في غضون أسابيع قليلة. علينا الانتظار لنرى".

وبينما بدا أرتيتا هادئًا بشأن الموقف، فإنه يرغب في حله قبل نهاية الموسم. أوضح في هذا الصدد "نعم، ولكن عندما نقتنع بأن لدينا الشخص المناسب الذي يمكنه العمل مع الفريق المناسب الذي يقوم بعمل رائع في الوقت الحالي".

وأردف قائلا "شخص سيأخذنا إلى المستوى التالي. قد يكون لدينا داخليًا. من الصعب فهم التوقيت. أنا لا أدير العملية لذا فإن الأمر متروك للنادي للرد".