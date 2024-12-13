لندن : أصر المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم روبن أموريم الجمعة على أنه لم يتحدث إلى الجار والغريم التقليدي مانشستر سيتي بشأن خلافة مدربه الاسباني بيب غوارديولا قبل انتقاله إلى أولد ترافورد.

وبينما يستعد أموريم لخوض أول مباراة دربي له مع مانشستر الأحد، أصبح ارتباط المدرب البالغ من العمر 39 عامًا بمانشستر سيتي قبل وصوله إلى يونايتد موضوعًا ساخنًا.

وتعاقد يونايتد مع المدرب السابق لسبورتينغ البرتغالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد إقالة الهولندي إريك تن هاغ.

وورد اسم أموريم كمرشح لتولي منصب غوارديولا بعد أن أعلن سيتي أن مدير الكرة القدم في سبورتينغ البرتغالي هوغو فيانا سيحل محل الاسباني تشيكي بيغيريستاين في نهاية هذا الموسم في سيتي.

وأنهى غوارديولا في النهاية التكهنات حول مستقبله بتوقيع عقد جديد لمدة عامين بعد وقت قصير من وصول أموريم إلى مانشستر.

وعندما سُئل عما إذا كان تحدث من قبل عن احتمال الانضمام إلى مانشستر سيتي، قال أموريم للصحافيين: "لم يحدث ذلك قط. لم يحدث ذلك قط وكان هذا خياري الوحيد".

واضاف "عندما تحدث معي مانشستر يونايتد، لم يكن لدي أي شك لأنني كنت بالفعل أشعر بأن ذلك قد يكون ممكنا".

ووضع رجال أموريم حدا لخسارتين متتاليتين في الدوري بالفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي 2 1 في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

لكن يونايتد فاز بثلاث مباريات فقط من أصل ست مباريات لأموريم في منصبه ويحتل المركز الثالث عشر بعد أن أبرزت الهزائم الأخيرة أمام آرسنال ونوتنغهام فوريست مدى صعوبة مهمة إعادة البناء التي يواجهها.

ومع ذلك، وللمرة الأولى منذ سنوات، يدخل مانشستر سيتي مباراة الدربي وهو غارق في مشاكل أكثر من يونايتد بعد سلسلة بائسة من فوز واحد في 10 مباريات في جميع المسابقات.

كانت هزيمة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس الإيطالي 0 2 في تورينو في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء هي السابعة في آخر 10 مباريات، وهو تراجع مذهل للنادي الذي فاز بآخر أربعة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

كانت إحدى هذه الخسائر على يد أموريم الذي استمتع فريقه سبورتينغ بالفوز على سيتي 4 1 في دوري الأبطال.

وقال أموريم عن مشاكل سيتي: "لا أفكر في هذه الأشياء أبدًا. سنواجه خصمًا عظيمًا وأنا أكثر تركيزًا على مشاكلنا، لذلك لدينا الكثير من المشاكل هنا".

وأضاف "أنا أكثر تركيزًا على ما يجب أن نفعله الأحد للفوز بالمباراة، لذلك أنا حقًا أركز على فريقي".

وعندما سُئل عما إذا كان مانشستر يونايتد يواجه مانشستر سيتي مختلفًا وأضعف، قال: "لا، لا، لا، لا".