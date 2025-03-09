انديان ويلز (الولايات المتحدة) : تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميا وحامل اللقب في العامين الماضيين بسهولة إلى الدور الثالث من دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزه على الفرنسي كونتان هاليس 6 4 و6 2، فيما سقط الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع في مباراته الاولى بخسارته أمام الهولندي بوتيك فان دي تساندسخولب 2 6 و6 3 و6 1.

وسينضم ألكاراس (21 عاما) بحال نجح في إحراز اللقب للعام الثالث تواليا في إنديان ويلز إلى النادي المغلق للاعبين الذين تمكنوا من تحقيق هذا الانجاز قبله والذي يضم السويسري روجيه فيدرر (2004 2006) وديوكوفيتش (2014 2016).

وكان ألكاراس توّج في إنديان ويلز عامي 2023 و2024 بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف في المناسبتين.

قال ألكاراس بعد تغلبه على هاليس (59) "ربما بدا الأمر سهلا، لكنني واجهت صعوبة في السيطرة على أعصابي، كنت متوترا قبل بداية المباراة، كان عليّ أن أبقى مركزا حتى أهدأ وأحاول اللعب بشكل جيد في بداية المباراة".

وأضاف بعدما ضرب موعدا في الدور الثالث مع الكندي دينيس شابوفالوف (28) "أنا سعيد ببدء الدفاع عن لقبي بهذه الطريقة".

37 خطأ مباشرا من ديوكوفيتش

وصل ديوكوفيتش (37 عاما) إلى كاليفورنيا آملا في تحقيق نتائج مشرّفة بعدما قرر المشاركة في دورتي إنديان ويلز وميامي للمرة الاولى منذ عام 2019، إلّا انه شاهد سريعا تحطّم أحلامه وهو المتوّج بـ 24 لقبا قياسيا في البطولات الأربع الكبرى.

وبعد فوزه في الدور ربع النهائي على ألكاراس في بطولة استراليا في كانون الثاني/يناير، اضطر الصربي للانسحاب من نصف النهائي بسبب اصابة في فخذه. توالت نتائجه السيئة اذ خرج من مباراته الاولى في دورة الدوحة في شباط/فبراير.

ومرة جديدة، لم تكتب لغامرة "ديوكو" الفائز باللقب 5 مرات النجاح اذ خسر في مستهل مشاركته في إنديان ويلز بعدما أعفي من الدور الاول على غرار المصنفين الـ 32 عند الرجال والسيدات، أمام فان دي تساندسخولب المصنّف 85 عالميا، علما انه كان خرج من الدور الثالث العام الماضي.

في المجموعة الاولى راكم ديوكوفيتش الأخطاء المباشرة التي وصلت إلى 14 (37 في الاجمال) ليخسرها سريعا، قبل أن يرد في الثانية التي فاز بها، ليعود ويسقط في الثالثة رغم شدة المنافسة بينه وبين منافسه.

قال الصربي في مؤتمر صحافي ""لا أعذر للأداء الضعيف. لقد أمضيت يوما سيئا...".

وأضاف "أشعر بالندم لأنني لعبت بهذه الطريقة نظرا لجودة تماريني أخيرا. الفارق بين الملاعب الأخرى والملعب الرئيس ضخم حيث ترتد الكرة هناك بشكل أكبر، وواجهت صعوبة في التكيّف".

وعلى الرغم من التشجيع الذي ناله من مدربه اللاعب السابق البريطاني أندي موراي، أمضى ديوكوفيتش يومه وهم يطلق الشتائم تجاه الكرات التي ضربها منافسه وضد الساعة أثناء الإرسال وضد أميركية في الصفوف الأمامية شتت انتباهه بصوتها حتى أثناء التبادلات.

وتوالت المفاجآت في إنديان ويلز، اذ انضم ديوكوفيتش إلى قائمة طويلة من الخاسرين تتضمن الألماني ألكسندر زفيريف الثاني والنروجي كاسبر رود الخامس اللذين غادرا الجمعة، إضافة إلى غياب الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا، بسبب ايقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب المنشطات.

لدى السيدات لدورات الألف نقطة، قدّمت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى عالميا أداء قويا للتغلب على اللاعبة المحلية ماكارتني كيسلر بنتيجة 7 6 (7 4) و6 3.

وسحقت الأميركية ماديسون كيز الخامسة الروسية أنستازيا بوتابوفا (34) 6 3 و6 0.

وحققت كيز المتوّجة بباكورة ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في كانون الثاني/يناير الماضي في ملبورن، فوزها الـ 13 تواليا بعدما سبق لها أن فازت بدورة أديلايد في بداية العام.

وستواجه كيز في الدور الثالث البلجيكية إليز ميرتنز (28) في الدور الثالث.