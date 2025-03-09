الرياض (السعودية) : واصل القادسية، العائد إلى الدوري السعودي لكرة القدم، إشعال المنافسة على اللقب بعدما جرّ الاتحاد المتصدر إلى تعادل أدركه الأخير في الرمق الأخير، مُسديا خدمة كبيرة للوصيف الهلال حامل اللقب الذي قلّص الفارق مع "العميد" إلى أربع نقاط بعد فوزه على الفيحاء (2 0).

وثبّت القادسية نفسه ثالثا متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال وسبع عن الاتحاد.

وبينما واصل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاما) تربعه على صدارة الهدافين بـ 18 هدفا، أخفق النصر في تقليص الفارق عن الصدارة بعدما سقط في فخ التعادل أمام الشباب (2 2)، مبقيا الفارق عند 10 نقاط عن الاتحاد.

ورفع الـ"دون" رصيده التاريخي من الأهداف إلى 926 هدفا، سجل منها 463 قبل أن يبلغ الثلاثين من العمر .. ومثلها بعده.

كانتي يُنقذ "العميد"

كاد العميد أن يتكبد خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم، لو لم يقتنص نجمه الفرنسي نغولو كونتي هدف التعادل في الرمق الأخير مُسقِيا مضيفه القدساوي من الكأس المُرّة ذاتها التي تذوق منها في الأسبوعين الماضيين عندما تعادل بالطريقة ذاتها أمام الخليج والأخدود تواليا.

أمام أكثر من 20 ألف متفرج، ضاقت بهم مدرجات الأمير محمد بن فهد في الدمام، تألق الفريق الشرقي بقيادة نجمه الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ، السبّاق إلى التسجيل لفريقه، حاصدا إعجاب مدرب "العميد" الفرنسي لوران بلان، الذي قال "سبب التعادل يعود إلى جودة لاعبي القادسية" و"إنه فريق مميز وكبير".

أشار مدرب "الزرق" سابقا إلى أن الاتحاد واجه تحديا كبيرا، وتراجع على مستوى الأداء الفني كونه يعاني من إصابات عدة، لكنه أكد أن هذه الإصابات لا يجب أن تكون عذرا للتفريط بالنقاط.

وبينما قال البرازيلي فابينيو، لاعب الاتحاد إن تعادل فريقه "ربما كان منصفا"، اعتبر مدرب القادسية الإسباني ميتشيل غونزاليس أن فريقه لم يحصل على النقاط الثلاث التي كان يستحقها.

وعلّق غونزاليس على هدف التعادل للاتحاد بالقول "ما حصل نتيجة تفاهم بين كانتي و(الفرنسي كريم) بنزيمة، ولم يكن سوء تفاهم من المدافعين في التغطية".

الهلال يقبل الهدية

لم يرفض الهلال هدية القادسية، فعاد بفوز ثمين على الفيحاء بثنائية نظيفة، حملت توقيع محمد كنو وهدافه العائد الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وفي أول تعليق بعد عودته من الإصابة التي أبعدته حوالي شهرين عن الملاعب، عبّر "مترو الهلال" عن سعادته البالغة بالتوقيع على هدفه الـ 13 في الدوري "سعيد للغاية بالعودة للمشاركة مرة أخرى" و"عملت بكل جدية من أجل العودة من جديد".

أضاف هداف "الزعيم" الموسم الماضي "أنا هنا من أجل تحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير، وأطالب محبينا بمنحنا الثقة والوقوف بجانبنا، فنحن لدينا القدرة على تحقيق تطلعاتكم".

وأشار نجم فولهام الإنكليزي سابقا إلى أن فريقه يسعى لتحقيق لقبي الدوري وأبطال آسيا للنخبة.

كما أضاف "القائد" سالم الدوسري رقما تاريخيا خلال مواجهة الفيحاء، حيث أصبح أكثر صانع للأهداف في تاريخ الدوري بـ53 تمريرة، بالتساوي مع يحيى الشهري، وفقا لمنصة إحصائيات الدوري على موقع "إكس".

واعترف مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس بأنه كان قلقا من وقوع لاعبيه في فخ الإصابات "حققنا انتصارا مهما لنقلص الفارق مع الاتحاد".

وأضاف "كل ثلاثة أيام نخوض مباراة مهمة، وكنت قلقا من الإصابات، بسبب الضغط، واليوم حضرت الروح والرغبة".

النصر يتأخر

خائبا بدا المدرب الإيطالي لفريق النصر ستيفانو بيولي، بعد التعادل أمام الشباب 2 2 لكنه أثنى على المجهود الكبير لفريقه الذي كان يستحق نتيجة أفضل، وفقا لرأيه.

قال مدرب ميلان سابقا "حزين على النتيجة. لاعبونا اجتهدوا في المباراة والخروج بنقطة يبقى أفضل من لا شيء. نعد الجماهير بأن نقدم مستوى أفضل في المباراة المقبلة".

وعن استبدال رونالدو في الشوط الثاني، قال بيولي "فكرنا في الإرهاق والتعب، ورأينا أن (الكولومبي جون) دوران سيكون أكثر جاهزية من الناحية البدنية لتسجيل الأهداف".

وأضاف "تركيزنا الآن منصب على المباراة المهمة المقبلة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونسعى للانتصار فيها".

وبعدما تعادلا ذهابا من دون أهداف في طهران بغياب رونالدو "المجهد" وفقا لتقارير صحافية، يستضيف النصر نظيره الاستقلال الإيراني الاثنين في إياب دور الستة عشر من المسابقة القارية.

وبدا الفرنسي محمد سيماكا مدافع النصر مُحبطا أيضا بعد التعادل "شعور سيئ جدا لعدم الفوز، حاولنا أن نحافظ على النتيجة، ولكن لم تكن لدينا فرص للفوز، وبالتالي نحن غير راضين على النتيجة".

ياسله يعترض على التحكيم

وعنونت اعتراضات الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي على التحكيم مباراة "الراقي" والخليج التي انتهت إيجابية (2 2).

قال المدرب الألماني "يجب أن أكون حذرا في الحديث عن التحكيم. أشعر بالانفعال بعد هذه المواجهة، ولكن خلال الوقت التي قضيته هنا، رأيت أن المنافسين يحصلون على ركلات جزاء بحالات أقل من حالة علي مجرشي، وفي النهاية الحكم عاد للتقنية (حكم الفيديو المساعد "في ايه آر")... وآمل في أن يكون قد اتخذ القرار الصحيح".

ونقلت صحيفة الرياضية المحلية عن الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة، أن مجرشي استحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 71 بعدما تعرض للعرقلة من لاعب الوسط مراد هوساوي.

ويتخلف الأهلي الخامس (48 نقطة) بفارق الأهداف خلف النصر الرابع.