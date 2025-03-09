لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حسم بوسطن سلتيكس حامل اللقب المواجهة التاريخية مع ضيفه لوس أنجليس ليكرز بفوزه عليه 111 110 في مباراة شهدت تألق نجمه جايسون تايتوم بتسجيله 40 نقطة واصابة ليبرون جيمس ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) السبت.

وارتقت المباراة إلى مستوى التوقعات بين الفريقين التاريخيين في الدوري حيث نجح سلتيكس الموسم الماضي في استعادة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز (18) بفارق لقب عن ليكرز الذي توّج للمرة الأخيرة عام 2020.

وبعد تقارب النتيجة في معظم فترات الربعين الاول والثاني، نجح بوسطن في التقدم بفارق 4 نقاط قبل الاستراحة (58 54)، ليحكم صاحب الارض قبضته على اللقاء بالحدّ من الخطورة الهجومية لليكرز في الربع الثالث حيث تقدم بفارق 22 نقطة. عاد وتراجع في الاخير ليخرج فائزا بفارق 4 نقاط.

وتزامن توقف سلسلة من 8 انتصارات تواليا لليكرز مع تعرضه لضربة قاسية بخسارة جهود نجمه المخضرم جيمس (40 عاما)، أفضل هداف في تاريخ الدوري، الذي غادر الملعب في الربع الأخير قبل ثلاث دقائق من النهاية بعدما حقق 22 نقطة و14 متابعة و9 تمريرات حاسمة، في حين أشارت تقارير عن تعرضه لاصابة في فخذه.

قال "الملك" جيمس لموقع "ذي اثلتيك" عندما سُئل عن طبيعة اصابته في غرفة تبديل الملابس "لا أشعر بالقلق الشديد... سنرى يوما بعد يوم".

وأضاف تايتوم إلى رصيده التهديفي 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة، في حين كانت عودة جرو هوليداي بعد تعافيه من إصابة في يده اليمنى محورية بالنسبة لسلتيكس وصيف المنطقة الشرقية بسجل 46 فوزا مقابل 18 هزيمة.

أثنى تايتوم على زميله قائلا لقناة "إي أس بي أن": "لقد افتقدنا جرو. كانت هذه أول مباراة له منذ فترة، ونحن فريق مختلف تماما عندما يكون جرو في الملعب".

وأضاف "هناك الكثير من الأشياء التي يقوم بها دفاعيا وهجوميا والتي قد لا تظهر دائما في ورقة الإحصائيات. لكنها تكون أفضل كثيرا عندما يكون في الملعب".

وتألق أيضا في صفوف الفائز جايلن براون بتسجيله 31 نقطة، وأضاف المخضرم آل هورفورد 14 نقطة و9 متابعات وديريك وايت 10 نقاط.

في المقابل، برز عند الخاسر السلوفيني لوكا دونتشيتش حيث أنهى المباراة برصيد 34 نقطة، منها خمس رميات ثلاثية.

وفي سان فرانسيسكو، فاز غولدن ستايت ووريرز بصعوبة على ديترويت بيستونز 115 110.

وشهدت الدقائق الاخيرة من عمر المباراة اثارة قلّ نظيرها حين سجل درايموند غرين رمية ثلاثية غير اعتيادية بالنسبة له، ليتنفس ووريرز الصعداء.

وبرز في صفوف الفائز ستيفن كوري بتسجيله 32 نقطة، رغم انه لم يكن قاتلا عن الرميات الثلاثية اذ نجح في 4 فقط من أصل 15 محاولة، بخلاف رمياته الحرة مع 12 رمية ناجحة من 12، وجيمي باتلر صاحب 26 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات حاسمة.