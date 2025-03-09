انديان ويلز : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا وحاملة اللقب الدور ثمن النهائي من دورة إنديان ويلز للألف نقطة للسيدات في كرة المضرب، بفوزها الاحد على الاوكرانية دايانا ياستريمسكا 6 0 و6 2 في الدور الثالث.

ولم تكن شفيونتيك حاملة اللقب في نسختي 2022 و2024 بحاجة لأكثر من 65 دقيقة من أجل حسم مواجهتها مع منافستها الاوكرانية المصنّفة الـ 46 عالميا.

وقالت شفيونتيك بعد المباراة "من الصعب دائما أن تنهي مباراة مماثلة. لكنني سعيدة بأنني رفعت مستوى الحدية لدي في الشوط الأخير وحسمت المباراة بثقة لأنها بالتأكيد كانت مباراة كبيرة".

وأضافت "سيطرت على المباراة من البداية لذا أنا سعيدة بالأداء بالتأكيد".

ولم تواجه اللاعبة البولندية أي نقطة لخسارة إرسالها لتتابع هيمنتها بعد أن خسرت أربعة أشواط فقط في مباراتين بإنديان ويلز، كما انها لم تخسر أي مجموعة في هذه المنافسات منذ خروجها من نصف النهائي عام 2023.

وتلتقي البولندية في الدور الثالث الفائزة بين التشيكيتين كارولينا موخوفا (15) وكاتيرينا سينياكوفا (59).

ولدى الرجال، تأهل الهولندي تالون خريكسبور (43) الى ثمن النهائي بتغلبه على الفرنسي مبيتشي بيريكار بنتيجة 7 6 (3/7) و6 3.

وكان خريكسبور فاجأ نظيره الالماني ألكسندر زفيريف الثاني وأقصاه من الدور الثاني.