آبلدورن (هولندا) : حافظ النروجي جايكوب إينغبريغتسن على لقبه في بطولة أوروبا لألعاب القوى لسباق 3000 م داخل قاعة، محققا الثنائية الذهبية في ثلاث نسخ متتالية من البطولة القارية.

وبلغ توقيت النروجي الذي سبق أن فاز بسباق 1500 م الجمعة، 7 دقائق و48.37 ثانية محققا لقبه السابع عشر على المستوى القاري في جميع الفئات والبطولات.

عادل إينغبريغتسن الذي لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، الرقم القياسي لعدد الميداليات الذهبية في بطولة أوروبا داخل قاعة التي فاز بها رياضي ذكر، حيث بلغ رصيده سبع ذهبيات.

وانفرد سابقا السوفياتي الأوكراني فاليري بورزوف بالرقم القياسي، بعد فوزه بفئتي الـ 50 و60 م خلال السبعينيات عندما كانت البطولة تقام سنويا.

وحصل البريطاني جورج ميلز على الميدالية الفضية بزمن 7 دقائق و49.41 ثانية، بينما أكمل الفرنسي من أصل مغربي عزالدين هابز منصة التتويج، محققا ميداليته الثانية في هذه البطولة بعد فضية سباق 1500 م .

من جهة أخرى، فاز الهولندي صامويل تشابل بسباق 800 م على أرضه وبين جمهوره محققا زمنا قدره دقيقة و44.88 ثانية، متفوقا على البلجيكي إليوت كريستان والأيرلندي مارك إنغليش.