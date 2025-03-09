روما : عاد نابولي إلى سكة الانتصارات بعد أربعة تعادلات وخسارة إثر فوزه على ضيفه فيورنتينا 2 1 الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مواصلا مطاردة المتصدر إنتر.

وتقدم نابولي عبر البلجيكي روميلو لوكاكو (26) ثم جياكومو راسبادوري (60) قبل أن يقلص فيورنتينا الفارق عبر الأيسلندي ألبرت غودمونسون (66).

وحافظ نابولي ثاني الترتيب على فارق النقطة مع إنتر المتصدر الذي يدافع عن لقبه، والفائز على مونتسا 3 2 السبت.

وكان الفريق الجنوبي فقد الصدارة عقب تعادله ثلاث مباريات متتالية ثم سقوطه المفاجئ أمام كومو، قبل تعادله المهم مع إنتر الذي حقق سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات.

في المقابل، تواصل السقوط الكبير لفيورنتينا الذي تلقى خسارته الخامسة في آخر ست مباريات ضمن مختلف المسابقات، وتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

وافتتح لوكاكو التسجيل بعدما تابع كرة تصدى لها الحارس الإسباني دافيد دي خيا (26)، ثم لعب دور الممرر الحاسم إلى راسبادوري الذي استلم كرة أمام المرمى وسجل (60).

ولم ينفع هدف غودمونسون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (66) بتجنب الخسارة التاسعة في الدوري هذا الموسم.

وعزز بولونيا حظوظه الأوروبية بفوز ثالث تواليا وجاء على حساب مضيفه فيرونا 2 1.

تقدم بولونيا بهدفي الدنماركي ينس أوديغارد (40) والبديل نيكولو كامبياغي (78) في أول أهدافه في الدوري بعد 11 شهرا، وتحديدا منذ هدفه في شباك تورينو في 6 نيسان/أبريل العام الماضي، قبل أن يقلّص فيرونا الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 اثر طرد مدافعه الأرجنتيني نيكولاس فالنتيني الذي يلعب معارا من فيورنتينا، الفارق عبر البديل الكولومبي دانييل موسكيرا (80).

ورفع بولونيا الفائز على ميلان في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة وكالياري بالنتيجة ذاتها 2 1، رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس متساويا مع لاتسيو الذي يستقبل أودينيزي الإثنين في ختام هذه المرحلة، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة في المرحلة الـ 29 الاسبوع المقبل.

وسجل بولونيا 44 هدفا على الأقل في المراحل الـ 28 الاولى في "سيري أ" وذلك للمرة الاولى منذ موسم 1965 1966 (53 هدفا)، كما فاز في 3 مباريات تواليا للمرة الاولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر. وهو الفوز الاول لـ "روسوبلو" خارج أرضهم في في الدوري هذا العام.

في المقابل، مُني فيرونا بخسارته الثانية تواليا والـ 18 هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر الذي سيحافظ عليه على الأقل لمدة أسبوع حيث يتقدم بفارق نقطة عن ليتشي الخاسر أمام ميلان 2 3 ونقطتين عن بارما المتعادل مع تورينو 2 2 السبت.

ويلعب لاحقا إمبولي مع روما، ويوفنتوس مع أتالانتا.