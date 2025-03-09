بروكسل (بلجيكا) : وضع الحارس البلجيكي كون كاستيلز حدا لمسيرته الدولية ردا على عدم رضاه من عودة نظيره تيبو كورتوا إلى صفوف "الشياطين الحمر"، وفقا لما أعلن في إحدى حلقات البودكاست الأحد.

وفرض كاستيلز البالغ 32 عاما والذي يدافع عن ألوان القادسية السعودي، نفسه حارسا أساسيا بين الخشبات الثلاث خاصة خلال النسخة الأخيرة من كأس أوروبا في ألمانيا بعدما قرر كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، اغلاق الباب أمام التشكيلة البلجيكية عقب خلاف مع المدرب دومينيكو تيديسكو الذي كان يشرف حينها على المنتخب.

وبمجرد تعيين رودي غارسيا (61 عاما) على رأس "الشياطين الحمر" هذا الشتاء، أعلن كورتوا رغبته في العودة، في حين صرّح المدرب الفرنسي أثناء تعيينه أنه سيكون من العار "الاستغناء عن خدمات أفضل حارس مرمى في العالم".

قال كاستيلز غير الراضي عما يحصل "أجد الأمر غريبا بعض الشيء أن يتمكن تيبو كورتوا من اتخاذ القرار بنفسه بشأن ما إذا كان بإمكانه العودة. وأجد الأمر غريبا للغاية أن يقوم الاتحاد بالاستدارة بهذه الطريقة ويمد السجادة الحمراء".

وأضاف في تصريحات تؤكد كل التساؤلات والمخاوف التي أثارتها عودة كورتوا للمنتخب الوطني "هناك الكثير من اللاعبين الذين يفكرون بالشيء ذاته مثلي".

وكان كورتوا قد تخلى عن ارتداء القميص الوطني بسبب استيائه من عدم حمله شارة القيادة خلال مباراة بلاده أمام النمسا في حزيران/يونيو 2023.

ولا يبدو أن جميع اللاعبين يؤيدون هذه العودة، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد بداية فترة غارسيا، الذي سيعلن عن قائمة منتخب بلجيكا الجمعة المقبل، حسب صحيفة "سودينفو" اليومية الأحد.