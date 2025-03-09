لوس انجليس : قاد الكندي شاي غلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر لفوز مثير على دنفر ناغتس بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش 127 103 الاحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ولم تُحسم المباراة بين أفضل فريقين ضمن المنطقة الغربية الا في الربع الاخير عندما تفوق أوكلاهوما 41 20 على منافسه في طريقه لتحقيق الفوز.

ولعب غلجيوس الكسندر المرشح لخلافة يوكيتش كأفضل لاعب في الدوري دورا بارزا في قيادة فريقه الى الفوز، حيث تألق في الفترة الحاسمة من اللقاء بعدما كان ثاندر متقدما بفارق نقطة واحدة مع نهاية الربع الثالث.

وتجاوز غلجيوس الكسندر عتبة الاربعين للمباراة الـ 11 هذا الموسم، ليقترب ثاندر من حسم مقعده في الادوار النهائية "بلاي أوف".

وعزز ثاندر رصيده الى 53 فوزا و11 خسارة في صدارة المنطقة الغربية بعد أن حقق فوزه السابع تواليا، ولديه الفرصة لحسم تأهله رسميا في حال خسارة مينيسوتا تمبروولفز امام سان أنتونيو سبيرز في وقت لاحق.

وإضافة الى غلجيوس ألكسندر، سجل جالن ويليامس 26 نقطة للفريق الفائز وأضاف شيت هولمغرين 14.

من جانبه، أنهى يوكيتش اللقاء بـ 24 نقطة مع 13 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، كما أضاف مايكل بورتر جونيور 24 نقطة.