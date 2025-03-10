لوس انجليس : واصل كليفلاند كافالييرز موسمه الرائع بتحقيقه انتصاره الرابع عشر تواليا وجاء على حساب مضيفه ميلووكي باكس 112 100، فيما قاد الكندي شاي غلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر لفوز مثير على دنفر ناغتس بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش 127 103 الأحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي أيه).

في ميلووكي، عزز كافالييرز صدارته للمنطقة الشرقية وسجله كأفضل فريق في الدوري حتى الآن بانتصاره الرابع والخمسين وفي 64 مباراة، محققا في طريقه انجاز أن يكون ثاني فريق فقط في تاريخ الدوري يحقق 14 انتصارا متتاليا بتسجيله 110 نقاط أو أكثر في جميع هذه المباريات.

والفريق الوحيد الذي سبقه إلى هذا الانجاز كان بوسطن سلتيكس عام 1986 حين واصل طريقه حتى إحراز اللقب.

وتسيّد كافالييرز اللقاء منذ الربع الأول حين تقدم على مضيفه مع بقاء 4.15 دقيقة على نهايته، ولم يتخل عن هذا التقدم حتى صافرة النهاية، مع وصول الفارق بين الفريقين حتى 19 نقطة.

وحسم كافالييرز المباراة فعليا بعدما سجل 13 نقطة متتالية من دون أي رد من ميلووكي في فورة بدأت بعد قرابة ثلاث دقائق على انطلاق الربع الأخير حين كانت النتيجة لصالحه 89 84 عقب ثلاثية لباكس عبر كايل كوزما.

وكان تفوق الضيوف واضحا من خارج القوس إذ سجلوا 57 نقطة من محاولاتهم الثلاثية مقابل 27 فقط لباكس الذي مني بهزيمته التاسعة من أصل 9 مواجهات خاضها هذا الموسم ضد ثلاثي الطليعة في منطقته الشرقية، أي كافالييرز وسلتيكس حامل اللقب ونيويورك نيكس.

ومرة أخرى كان الأداء الجماعي مفتاح انتصار كافالييرز الذي بات الأسبوع الماضي أول فريق يتأهل إلى الـ"بلاي أوف"، إذ تجاوز جميع لاعبيه الخمسة الأساسيين العشر نقاط وكان أفضلهم ماكس ستراس (17 مع 9 متابعات) ودونوفان ميتشل (15 مع 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة).

"لم نحقق أي شيء حتى الآن"

وقلل ميتشل بعد اللقاء الذي برز فيه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من ناحية باكس (30 نقطة مع 9 متابعات) من دون أن يجنب فريقه الهزيمة السابعة والعشرين في 63 مباراة، من أهمية الانتصارات المتتالية قائلا "لم نحقق أي شيء حتى الآن. كل ما علينا فعله هو الحرص على أداء عملنا حين يأتي نيسان/أبريل"، أي موعد الـ"بلاي أوف".

وفي أوكلاهوما وبفضل 40 نقطة من غلجيوس ألكسندر، حقق ثاندر انتصاره السابع تواليا وعزز صدارته للمنطقة الغربية بـ53 فوزا في 64 مباراة، وذلك بعد حسمه مواجهته مع ضيفه ناغتس 127 103.

ولم تُحسم المباراة بين متصدر المنطقة الغربية ومضيفه الذي بات ثالثا خلف ليكرز بنفس السجل (41 23 لناغتس و40 22 لليكرز)، إلا في الربع الاخير عندما تفوق الأول 41 20 على منافسه في طريقه لتحقيق الفوز.

ولعب غلجيوس الكسندر المرشح لخلافة يوكيتش كأفضل لاعب في الدوري، دورا بارزا في قيادة فريقه الى الفوز، حيث تألق في الفترة الحاسمة من اللقاء بعدما كان ثاندر متقدما بفارق نقطة واحدة مع نهاية الربع الثالث.

ووصل غلجيوس الكسندر إلى الأربعين نقطة أو أكثر للمباراة الـ 11 هذا الموسم، ليقترب ثاندر من حسم مقعده في الادوار النهائية "بلاي أوف".

وقال الكندي بعد اللقاء "نجحنا دفاعيا في اللحظات الحاسمة وترجمنا الهجمات (إلى سلات). هذا ما يحسم الأمور حين تكون في مواجهة فرق بهذه الجودة. لن تكون الأمور جميلة طيلة الوقت لكن إذا نجحت في إيقافهم (دفاعيا) والتنفيذ (هجوميا)، ستمنحك نفسك فرصة (للفوز) بغض النظر عن هوية الفريق الذي تلعب ضده".

وإضافة الى غلجيوس ألكسندر، سجل جايلن وليامس 26 نقطة للفريق الفائز وأضاف شيت هولمغرين 14.

من جانبه، أنهى يوكيتش اللقاء بـ 24 نقطة مع 13 متابعة و9 تمريرات حاسمة، كما أضاف مايكل بورتر جونيور 24 نقطة.

وسجل ديفن بوكر 24 نقطة وكيفن دورانت 21 في فوز فريقهما فينيكس صنز على مضيفه دالاس مافريكس 125 116 في مباراة هامة أنعشت حظوظ الضيوف بالتأهل إلى الملحق الفاصل "بلاي إن".

ويحتل مافريكس المركز العاشر الأخير المؤهل إلى "بلاي إن" المنطقة الغربية، مباشرة أمام صنز الذي يتخلف عنه بفارق مباراة ونصف.

وبقي مينيسوتا تمبروولفز في قلب الصراع على التأهل المباشر إلى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية أيضا، وذلك بفوزه الكبير على سان أنتونيو سبيرز 141 121 بفضل 25 نقطة من أنتوني إدواردز.

ويحتل تمبروولفز المركز السابع بـ37 فوزا مقابل 29 هزيمة، على نفس المسافة من غولدن ستايت ووريرز الذي يحتل المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الـ"بلاي أوف".