برشلونة : استحق البولندي فويتشيخ شتشيزني حارس مرمى برشلونة الإسباني الفضل الكبير في فوز فريقه على بنفيكا البرتغالي 1 0 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

على الرغم من أدائه، اختير لاعب الوسط بيدري كأفضل لاعب في المباراة التي أقيمت في لشبونة الأربعاء، لكن الحارس المخضرم قال إنه يستحق على الأقل "نصف" الجائزة، فيما أشار زميله الإسباني إلى أن البولندي يستحقها.

في مواجهة الفريقين الثلاثاء ضمن إياب ثمن النهائي، قد يحصل شتشيزني على الجائزة، إذ يحتاج بنفيكا إلى الهجوم لتحويل النتيجة لصالحه.

وتصدى شتشيزني للعديد من تسديدات بنفيكا بعدما لعب برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 إثر طرد مدافعه باو كوبارسي، قبل أن يسجل الجناح الدولي البرازيلي رافينيا الهدف الوحيد للفريق الكاتالوني في الدقيقة 61.

كانت هذه أفضل مباراة له منذ وصوله إلى برشلونة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشكل طارئ، بعد أن تعرض الحارس الأساسي الألماني مارك أندري تير شتيغن لإصابة خطيرة في الركبة.

قال مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك "إنه رائع، قد ساعدنا كثيرا، هذا هو عمله، لا يُمكننا إخفاء الأمر".

انضم شتشيزني (34 عاما) حارس أرسنال الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق إلى برشلونة بعد عودته من الاعتزال وأصبح الحارس الأساسي في تشكيلة العملاق الكاتالوني في 2025 بقرار من فليك الذي اختاره بدلا من إيناكي بينيا.

كان البولندي أعلن اعتزاله في آب/أغسطس من العام الماضي بعدما اتفق على إنهاء عقده مع يوفنتوس ثم انتقل إلى جنوب إسبانيا للاستمتاع بحياته الجديدة.

قال على حسابه عبر إنستغرام في كانون الثاني/يناير بعد فوزه بالكأس السوبر الإسبانية في السعودية "في (أيلول) سبتمبر كنت متقاعدا من كرة القدم وأستمتع بحياتي على شواطئ وملعب الغولف في ماريبا".

في تلك المباراة النهائية، واجه برشلونة خصمه اللدود ريال مدريد وفاز عليه 5 2، لكن شتشيزني طُرد في الدقيقة 56. اعترف حينها أنه أنه اتخذ "قرارا سيئا".

وفي وقت لاحق من الشهر عينه، ارتكب خطأين فادحين في فوز برشلونة المثير على بنفيكا في دور المجموعة الموحدة من دوري الأبطال 5 4، لكنه تحسن بسرعة في الأسابيع التي تلت ذلك مع استمرار وضع فليك الثقة فيه.

منذ وصوله، لعب 14 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، فاز فريقه في 12 منها وتعادل مرتين.

إلى جانب مساعدته برشلونة بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، خرج بشباك نظيفة ثماني مرات ويبدو أنه أصبح أكثر هدوءا واستقرارا في التعامل مع الكرة مقارنة بالأسابيع الماضية.

رهان فليك

في الواقع، أداء شتشيزني بين الخشبات الثلاث كان له دور كبير في انتعاش برشلونة بعد نهاية مخيبة في 2024.

بعد سلسلة من أربع خسارات في سبع مباريات في الدوري، فقد برشلونة تفوقه وتمكن أتلتيكو مدريد من التفوق عليه في المباراة الأخيرة قبل عطلة الشتاء.

وفي عام 2025، بدأ شتشيزني جميع مباريات برشلونة باستثناء اثنتين، إحداهما كانت بسبب إيقافه بعد الطرد في السوبر.

قدم الحارس الآخر بينيا أداء جيدا بعد أن حل مكان تير شتيغن المصاب، لكن على الرغم من عدم ارتكاب أخطاء فادحة، لم يُعطِ الثقة للمدافعين أمامه.

قال فليك إنه من خلال مشاهدة شتشيزني في التدريبات، بدأ يرى أن الحارس البولندي يمكنه أن يقدم أداء على مستوى أعلى.

وأضاف الجمعة "عندما تشاهد اللاعبين في التدريبات، تحصل على شعور ما، أناقش ذلك مع فريقي، أرى كيف يعمل اللاعبون وما المستوى الذي يمكنهم الوصول إليه".

وتابع "كان واضحا للجميع أن شتشيزني يمكنه أن يصل إلى هذا المستوى. كلنا عرفنا ذلك. أنا أتخذ القرارات لكنني أتناقش مع فريقي التدريبي".

حصل المدرب الألماني على مكافأته بعد الأداء الذي قدمه الحارس في مواجهة بنفيكا الأخيرة.

مع ذلك، حين سُئل عما إذا كان ذلك أفضل أداء له، رد البولندي عبر "موفيستار": "الأفضل لم يأت بعد، لا تقلقوا"، مع منافسة برشلونة على ثلاث جبهات (الدوري، دوري الأبطال والكأس).