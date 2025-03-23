لشبونة : بلغ المنتخب البرتغالي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بفوزه على ضيفه الدنماركي 5 2 بعد التمديد الأحد في إياب ربع نهائي، معوضا خسارته 0 1 على أرضه ذهابا.

سجل خماسية البرتغال يواكيم أندرسون خطأ في مرمى فريقه (38) والقائد كريستيانو رونالدو (72) الذي كان أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، والبديلان فرانسيسكو ترينكاو (86 و91) وغونسالو راموش (115)، وهدفي الدنمارك كل من راسموس كريستنسن (56) وكريستيان إريكسن (76).

ويواجه المنتخب البرتغالي في نصف النهائي نظيره الألماني الذي أقصى إيطاليا مستفيدا من فوزه 2 1 ذهابا بعد تعادل مثير 3 3 إيابا.

وأجرى الإسباني روبرتو مارتينيس مدرب البرتغال 3 تغييرات على التشكيلة التي خسرت ذهابا في كوبنهاغن، فزج بكل من غونسالو إيناسيو وبرناردو سيلفا وفرانسيسكو كونسيساو بدلا من فييغا وجواو نيفيش وبيدرو نيتو. وجلس الثلاثي جواو فيليكس وديوغو جوتا وغونسالو راموش على مقاعد البدلاء.

على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة وأمام 50 ألف متفرج، فوّت القائد رونالدو فرصة التقدم لأبطال النسخة الأولى عام 2019 بعد تمريرة من نونو منديش على الجهة اليسرى داخل المنطقة المحرمة، ليسقط "سي آر 7" بعدما دفعه باتريك دوغو، فأشار الحكم إلى علامة الجزاء إلّا أن الحارس كاسبر شمايكل تصدى بسهولة للتسديدة الضعيفة لمهاجم النصر السعودي (6).

وكادت البرتغال أن تفتتح التسجيل بعد ركنية من منديش تطاول لها ديوغو دالو برأسه وأنقذها دورغو بقدمه إلى ركنية (9).

وواصل منديش على الجهة اليسرى تألقه وتهديد مرمى الضيوف فمرر عرضية إلى القائم الثاني حولها رونالدو برأسه وجدت شمايكل بطريقها مرة جديدة (17).

وانتظرت الدنمارك حتى الدقيقة 24 لتسديد أول كرة على المرمى الهولندي عبر راسموس هويلوند لم تخدع الحارس ديوغو كوشتا.

وكاد فيتينيا أن يفعلها بعد تمريرة إلى الخلف من كونسيساو الذي راوغ دورغو وتوغل في المنطقة على الجهة اليمنى بعدما تفادى خروج الكرة، فسيطر لاعب وسط باريس سان جرمان عليها وسددها بقدمه اليسرى مرت بالقرب من العارضة (35).

وحقق لاعبو الدنمارك ما عجز عنه البرتغاليون، فافتتحوا التسجيل لصالح أصحاب الارض عبر النيران الصديقة بعد ركنية من فرنانديس نحو رونالدو المنطلق، حولها يواكيم أندرسن برأسه عن طريق الخطأ في مرمى فريقه فاجأت الحارس شمايكل (38).

ورفض الحكم هدفا رأسيا لرونالدو بعد تمريرة من سيلفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بسبب حالة تسلل على رافايل لياو في بناء الهجمة.

واستهلت الدنمارك الشوط الثاني بصورة معاكسة، فسدد هويلوند كرة من مشارف منطقة الجزاء بعد خطأ من دالو، مرت بمحاذاة القائم (49)، قبل أن ينقذ منديش البرتغال من هدف محقق على دفعتين بداية باعتراضه إيساكسن، قبل أن يتابع إريكسن ويسدد من علامة الجزاء ليتدخل مدافع باريس سان جرمان الفرنسي مجددا ويحولها إلى ركنية، نفذها إريكسن وصلت إلى راسموس كريستنسن غير المراقب وحولها برأسه في الشباك (56).

وهو الهدف الاول لمدافع أينتراخت فرانكفورت الالماني مع منتخب بلاده في 25 مباراة دولية.

وبعد الهدف خرج لياو ودخل ديوغو جوتا بدلا منه (62).

واشتعلت المباراة خلال ربع الساعة الأخير، فعوض رونالدو اهداره ركلة الجزاء بادراكه التعادل بعدما تابع تسديدة من فرنانديس من 20 مترا اصطدمت بالقائم لترتد إلى ظهر الحارس شمايكل وتابعها أفضل لاعب في العالم خمس مرات من زاوية صعبة فوق الحارس الدنماركي (72).

ورفع رونالدو (40 عاما) غلّته مع منتخب بلاده إلى 136 هدفا في 218 مباراة دولية.

ووقعت البرتغال في المحظور بعد خطأ من روبن دياش على الجهة اليمنى الذي خسر الكرة اثر ضغط من البديل ميكا بييرث، لتصل إلى دورغو الذي توغل داخل المنطقة على الجهة اليسرى ومرر عرضية زاحفة حاول كوستا اعتراضها لكنها وصلت إلى كريستيان إريكسن الذي أودعها في المرمى الخالي (76).

وهو الهدف الـ 44 للاعب الوسط الدنماركي في 141 مباراة دولية.

وسدد رونالدو كرة قوية من علامة الجزاء أبعدها شمايكل (79)، قبل أن يمنح البديل ترينكاو التقدم للبرتغال في أول أهدافه الدولية بعد عرضية من فرنانديش أبعدها شمايكل ووصلت إلى منديش مررها إلى مهاجم سبورتينغ تابعها سريعا على يسار الحارس (86).

وأخرج المدرب مارتينيس النجم رونالدو وأدخل غونسالو راموش (90+2)، في حين كاد هويلوند أن يخطف هدف التأهل بتسديدة من 18 مترا لكن كرته انحرفت عن مسارها ومرت بجانب القائم (90+3).