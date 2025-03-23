دورتموند : عاد المنتخب الايطالي من تأخره بثلاثية نظيفة ليخطف تعادلا غير كاف أمام مضيفه الالماني 3 3 الاحد ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليحجز "دي مانشافت" مقعده في نصف النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا 2 1.

وبعدما قلب تأخره الى فوز في عقر دار "الاتزوري" ذهابا، تقدم المنتخب الالماني في الشوط الاول بثلاثية حملت توقيع يوزوا كيميش (30 من ركلة جزاء)، جمالا موسيالا (36) وتيم كلايندينست (45)، قبل أن يرد الايطاليون بثلاثة أهداف في الثاني، منها اثنان لمهاجم فيورنتينا مويس كين (49 و69) وآخر في الدقاق القاتلة للبديل جاكومو راسبادوري (90+5 من ركلة جزاء).

وأقيمت المباراة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" حيث تلقى المنتخب الالماني خسارة مريرة أمام نظيره الايطالي في نصف نهائي كأس العالم 2006 بهدفين قاتلين في الوقت الإضافي، في طريق "الاتزوري" لإحراز اللقب.

وبعدما أسهم في فوز بلاده في لقاء الذهاب، كافأ المدرب يوليان ناغلسمان كلايندينست باشراكه أساسيا مكان جوناثان بوركاردت، بعدما دخل الاول بديلا الخميس مسجلا هدف التعادل، قبل أن يخطف ليون غوريتسكا هدف الفوز قبل 14 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وجاء الشوط الاول ألمانيا بامتياز، ونجح اصحاب الأرض في افتتاح التسجيل بعد مرور نصف ساعة اثر هجمة سريعة ليرتكب قلب الدفاع أليساندرو بونجورنو خطأ على كلايندينست داخل المنطقة المحرمة، فانبرى كيميش الى الركلة بنجاح (30).

وتصدى جانلويجي دوناروما بصعوبة لرأسية كلايندينست وابعدها إلى ركنية، لكن حارس باريس سان جرمان الفرنسي ارتكب هفوة قاتلة عندما تقدم للتحدث الى زملائه فسارع كيميش الى تمرير الكرة أمام موسيالا الذي تابعها بسهولة في المرمى المشرّع، في هدف أشبه بهدية إيطالية مجانية (36).

وتحت صدمة التخلف بهدفين، باغت "دي مانشافت" الضيوف بهدف ثالث صاعق عندما اخترق كيميش الدفاع الايطالي المهزوز ومرر كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء تابعها كلايندينست برأسه داخل المرمى (45).

وأبقى الضيوف على حظوظهم الضئيلة بتقليص النتيجة في مستهل الشوط الثاني مستفيدين من تمريرة سيئة للوروا سانيه الى الخلف، لينقض كين على الكرة ويسددها من مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى للمرمى (49).

وفي ظل تراجع الوتيرة الهجومية بشكل كبير لأصحاب الأرض، واصل كين شق دفاعات "الماكينات الالمانية" عندما راوغ مدافعين داخل المنطقة وسدد كرة قوية في شباك الحارس أوليفر باومان (69).

وظن الايطاليون أنهم على وشك تحقيق ريمونتادا تاريخية بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة البديل راسبادوري بعد عرقلة افتراضية من نيكو شلوتربيك لكن سرعان ما عاد عن قراره عقب العودة الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (76).

وكاد كيميش أن يسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه من ركلة حرة من مشارف منطقة الجزاء، سددها زاحفة تصدى لها دوناروما بصعوبة (82).