مدريد : تصدر المحكمة العليا في العاصمة الإسبانية الأربعاء والخميس المقبلين حكمها بحق المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلونتي المتهم بالتهرب الضريبي، وذلك وفق ما أعلنت الجمعة.

ووفق المتحدث باسم المحكمة العليا، يتوجب على المدرب الإيطالي حضور جلسة المحاكمة.

وطالبت النيابة العامة الإسبانية العام الماضي بسجن أنشيلوتي أربعة أعوام وتسعة أشهر بتهمة التهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم اعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

وكانت محكمة جزاء مدريد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد ثلاثة اعوام من التحقيق.

وأوضح الادعاء في بيانه "رغم اعلانه انه خاضع ضريبيا في إسبانيا وأن مقرّ اقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد" وليس إيرادات حقوق صورته.

وأضافت أن هذا الإغفال كان طوعيا ولجأ الإيطالي إلى شبكة من الشركات "المعقّدة" و"المربكة" للتلاعب في حقوق صورته.

وتابعت انه نقل حقوق صورته لكيانات "غير نشطة واقعيا"، مقرّها خارج إسبانيا، بغية "التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا".

وبحسب وثيقة قضائية تعود إلى عام 2023 واطلعت عليها وكالة فرانس برس قبل عام، فإن أنشيلوتي اعترف بالوقائع أثناء التحقيق.

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر في أيار/مايو 2015 للإشراف على بايرن ميونيخ الالماني.

أشرف في وقت لاحق على نابولي الايطالي وإيفرتون الانكليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في عام 2021. بعد ربطه بتدريب منتخب البرازيل الصيف المقبل، جدّد في كانون الأوّل/ديسمبر مع ريال حتى 2026.

يُعدّ من أبرز المدرّبين في تاريخ اللعبة. أحرز لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، اثنتان مع ميلان الإيطالي وثلاث مع ريال مدريد، آخرها الموسم الماضي حين توج أيضا بلقب الدوري الإسباني.