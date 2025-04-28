لندن : يقام نزال توحيد الوزن الثقيل بين الملاكمين الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني دانييل دوبوا على ملعب ويمبلي في لندن في 19 تموز/يوليو، وفقا لما أعلن المنظمون.

ويحمل أوسيك الذي نجح في توحيد لقب الوزن الثقيل بفوزه على البريطاني تايسون فيوري في أيار/مايو الماضي، أحزمة الرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي آيه) والمنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو) والعالمي للملاكمة (دبليو بي سي)، بعد تخليه عن حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف) لمواجهة فيوري مجددا في كانون الثاني/ديسمبر العام الماضي.

وبعد ثلاثة أشهر من تخلي أوسيك عن حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف) في 25 حزيران/يونيو 2024، أحرز دوبوا (27 عاما) اللقب بفوزه على مواطنه أنتوني جوشوا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة في 21 أيلول/سبتمبر.

وسيحمل النزال المقبل رائحة الثأر بالنسبة لدوبوا الذي كان خسر أمام أوسيك في عام 2023 بعد قرار الحكم بإيقاف النزال في الجولة التاسعة، على الرغم من اعتراض معسكر الملاكم البريطاني على قرار الحكم لويس بابون باعتبار سقوط الأوكراني في الجولة الخامسة كضربة غير قانونية.

قال دوبوا "هذا هو النزال الذي أردته وطالبت به، والآن لديّ فرصة للثأر من أولكسندر أوسيك".

وأضاف "كان يجب أن أفوز في النزال الأول، لكن قرار الحكم منعني، لذا لن أرتكب أي خطأ هذه المرة أمام جماهيري في الملعب الوطني بمدينتي".

وتابع "أنا الآن ملاكم متفوق وأكثر خطورة، وسيكتشف أوسيك ذلك بنفسه في 19 يوليو".

فاز أوسيك (38 عاما) بجميع نزالاته الاحترافية الـ 23، وكان أيضا بطل العالم من دون منازع في وزن الثقيل.

تفوّق على فيوري بالنقاط بقرار منقسم في لقائهما الأول في 19 أيار/مايو العام الماضي، قبل أن يفوز في 21 كانون الثاني/ديسمبر من العام ذاته بقرار إجماعي في مباراة الإعادة في العاصمة السعودية الرياض التي استضافت النزالين، وقال حينها "أنا ممتن لله على فرصة الملاكمة مجددا على لقب البطولة من دون منازع".

وأضاف "شكرا لك يا دانييل على رعايتك لحزام الاتحاد الدولي للملاكمة، والآن أريد استعادته".