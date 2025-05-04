ميونيخ (ألمانيا) : كسر قائد المنتخب الإنكليزي هاري كاين أخيرا اللعنة الأحد بالفوز بأول ألقابه، الدوري الألماني لكرة القدم، وهو في الحادية والثلاثين من عمره في موسمه الثاني مع بايرن ميونيخ.

قبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي عن تتويج النادي البافاري، أشاد الرئيس الفخري للأخير أولي هونيس بمهاجمه بحرارة عبر قناة سكاي: "لا أحد يستحق ذلك أكثر منه. إنه يقاتل، ويعمل بجد، ويسجل عددا هائلا من الأهداف، ولكنه أيضا يعمل من أجل الفريق بأكمله".

وبعد دقائق من تعادل باير ليفركوزن مع مضيفه فرايبورغ 2 2 الاحد في ختام المرحلة الثانية والثلاثين، وهي المباراة التي تابعها في أحد مطاعم ميونيخ مع زملائه والتي ضمنت اللقب لبايرن ميونيخ، نشر كاين قصة على حسابه على إنستغرام، ظهرت فيها كأس ذهبية على خلفية سوداء.

ويعد نجم توتنهام الانكليزي السابق والذي تم التعاقد معه مقابل 100 مليون يورو، وهو مبلغ قياسي في الدوري الألماني، أحد أكثر المهاجمين تألقا في جيله، وقائدا وهدافا لمنتخب الأسود الثلاثة (71 هدفا)، وهدافا لكأس العالم 2018 (6 اهداف)، ودوري أبطال أوروبا عام 2024 (8 اهداف)، والدوري الإنكليزي اعوام 2016 (25 هدفا)، و2017 (29 هدفا)، و2021 (23 هدفا)، والدوري الألماني عام 2024 (36 هدفا)، والحذاء الذهبي الأوروبي (2024).

حتّى عام 2027 في بايرن

ومع ذلك... فبعد أن بلغ الثلاثين من عمره في صيف عام 2023، لم يكن فاز بعد بلقب جماعي، وهو نحسه فكه هذا الموسم.

قال في بداية شباط/فبراير الماضي، بعد فوز بايرن ميونيخ على هولشتاين كيل 4 3: "يتحدث الكثيرون فقط عن عدم فوزي بأي لقب في مسيرتي. سيكون من الرائع أن أتمكن من إسكاتهم".

قبل التتويج، لعب كاين وخسر ست مباريات نهائية، بينها مباراتان نهائيتان مع منتخب إنكلترا في كأس أوروبا في عام 2021 أمام إيطاليا وفي عام 2024 أمام إسبانيا، ومباراة نهائية مع توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه ليفربول في عام 2019.

كما احتل المركز الثاني في الدوري الإنكليزي مع توتنهام (2017).

ولكي يختبر أخيرا فرحة رفع الكأس بعدما أمضى مسيرته في إنكلترا، وقّع في صيف عام 2023 مع بايرن، عملاق كرة القدم الألمانية الذي فاز بلقب واحد على الأقل كل عام منذ عام 2012.

وفي اليوم التالي لتوقيعه، في 12 آب/أغسطس، نجح بايرن في تأهيله لخوض الكأس السوبر الألمانية في اللحظة الأخيرة، على أمل كسر النحس سريعا. لعب لمدة نصف ساعة، لكن بايرن خسر أمام لايبزيغ 0 3 على ملعبه "أليانتس أرينا" في ميونيخ.

مواصلة السلسلة

كان موسمه الأول في ميونيخ انعكاسا لمسيرته الاحترافية حتى ذلك الوقت. وبتسجيله 36 هدفا في الدوري الألماني، كان قريبا أكثر من مرة من الرقم القياسي في عدد الاهداف في موسم واحد في البوندسليغا والمسجل باسم نجم بايرن ميونيخ السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وتمكن من الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي.

ولكنه لم يحرز لقبا جماعيا بسبب المشوار المثالي لباير ليفركوزن في الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، بينما انتهت مغامرته مع العملاق البافاري في مسابقة دوري الأبطال في الدور نصف النهائي على يد ريال مدريد الاسباني في طريقه الى اللقب الخامس عشر في تاريخه.

تم التعاقد مع كاين لخلافة ليفاندوفسكي المنتقل الى برشلونة الاسباني في تموز/يوليو 2022، وقدّم صورة هجومية مختلفة تماما عن الدولي البولندي، حيث يشارك بشكل أكبر في بناء اللعب.

وبموجب عقده مع بايرن ميونيخ لموسمين إضافيين، ستكون لديه الفرصة لإضافة المزيد إلى قائمة إنجازاته في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة (من 14 حزيران/يونيو الى 13 تموز/يوليو) والكأس السوبر المحلية فرانتس بيكنباور (16 آب/أغسطس)، ثم يأتي الحلم الأوروبي الجديد في دوري الأبطال.

وفي المنتخب الوطني، تم تعيين الألماني توماس توخل الذي لعب بإشرافه في بايرن ميونيخ من نهاية آذار/مارس 2023 إلى منتصف أيار/مايو 2024، مدربا لمنتخب الأسود الثلاثة وأكد كاين كقائد من دون تردد.