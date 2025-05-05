ميامي : لم يخف البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات امتعاضه من أداء فريق فيراري وتكتيكاته خلال جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد الاحد، حيث واصل الصانع الإيطالي معاناته.

وأنهى هاميلتون السباق في المركز الثامن مباشرة خلف زميله شارل لوكلير من موناكو الذي حل سابعا، ليبقى حلول الاخير ثالثا في جدة أفضل نتيجة للفريق هذا الموسم.

وأطلق هاميلتون تعليقات لاذعة عبر راديو الفريق، بعد أن طالب بالسماح له بتجاوز لوكلير.

وظهر هاميلتون أكثر سرعة من لوكلير في فترات عدة من السباق، ما جعله يعتقد انه يملك الفرصة الافضل لتجاوز الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس.

وقال هاميلتون متوجها لفريقه "إنني استنزف إطاراتي فقط خلفه. هل تريدونني أن أبقى هنا طوال السباق؟".

وبعد السماح له أخيرا بتجاوز زميله، رد هاميلتون "هذا ليس بعمل جماعي جيد، هذا جل ما استطيع قوله...في الصين ابتعدت عن طريقه".

واتسم حديث هاميلتون بالانتقاد لتأخر الفريق في اتخاذ القرارات المناسبة "خذوا استراحة لتناول الشاي أثناء ذلك، هيا!".

وبعد السماح لبطل العالم سبع مرات بتجاوز لوكلير، لم يتمكن من تحقيق أي تقدم، فأعاد الفريق الطلب بتقدم لوكلير بعد تفوقه في السرعة خلال الفترة الأخيرة من السباق.

وعندما أبلغ الفريق، هاميلتون، بأن الاسباني كارلوس ساينس (ويليامس) يبتعد عنه بفارق 1.4 ثانية، أجاب "هل تريدونني أن اسمح له بتجاوزي؟".

وبعد انتهاء السباق، اعتبر هاميلتون أنه كان عليه إبراز الموضوع.

وأوضح "خسرت وقتا طويلا خلف شارل في تلك اللحظة، كنت أرغب في اتخاذ قرار سريع وعدم إهدار الوقت. أتفهم ان البعض لن يحب هذه المواضيع، لكن يجب أن يفهموا بأنه أمر محبط، البعض يقول أشياء أسوأ مما قلت، كان الأمر ساخرا أكثر من أي شيء آخر".

"لست محبطا الآن لكننا سوف نعمل داخليا وسوف نستمر في الدفع للامام".

ودافع الفرنسي فريديريك فاسور مدير فيراري عن خلفية اتخاذ القرارات قائلا "أتفهم إحباط السائقين داخل السيارة، لكن في النهاية لقد حصل التنفيذ بشكل مدروس".

في المقابل، اعتمد لوكلير لغة ديبلوماسية في تعليقه، قائلا "إنه موقف صعب، اعتقد أنني سألجأ للجواب الممل ولن أعلق كثيرا على الموضوع هنا".

وتابع "من الواضح ان اليوم، لم يكن السباق كما كنا نرغب بإدارته، سوف نناقش المسألة داخليا لاتخاذ قرارات أفضل".