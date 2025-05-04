مدريد : توّج النروجي كاسبر رود، وصيف رولان غاروس مرتين، بلقب دورة مدريد في كرة المضرب، الأولى في مسيرته ضمن دورات ماسترز الألف نقطة، بفوزه على البريطاني جاك درايبر 7 5 و3 6 و6 4 الأحد في المباراة النهائية.

وأكد النروجي البالغ من العمر 26 عاما والذي كان دائما يحتل الوصافة في الدورات والبطولات الكبرى (3 مرات في الغراند سلام ومرتان في ماسترز الالف)، مستواه الجيد على الملاعب الرملية، أرضيته المفضلة، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في العاصمة باريس.

وخسر رود نهائيين في رولان غاروس في عامي 2022 و2023، أمام الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش تواليا، ونهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) عام 2022 أمام الاسباني الاخر كارلوس ألكاراس، ونهائي دورتي ميامي ومونتي كارلو لماسترز الالف نقطة في عامي 2022 و2024 تواليا.

وبات المصنّف ثانيا عالميا سابقا والذي سيعود إلى قائمة العشرة الأوائل الاثنين، يملك الآن 13 لقبا في مسيرته الاحترافية بينها 12 على الملاعب الترابية.

وقال نجل المصنف 39 عالميا سابقا كريستيان رود: "لا أريد الخوض في تفاصيل كثيرة، لكنني كنت أعاني من مشاكل في صحتي النفسية هذا العام. لذلك استشرتُ مختصا، وقد أفادني ذلك كثيرا".

وأضاف "شعرت وكأنني هامستر في عجلته، أتحرك للأمام باستمرار. الروزنامة الحالية تمنعني من التوقف، كنت بحاجةٍ للخروج من هذه الدوامة والتفكير في حياتي (...) عدت إلى عجلة الهامستر التي تفرضها علينا الروزنامة، ولكن بحالة نفسية أفضل بكثير".

وفي المباراة النهائية في مدريد، لعب رود ضد درايبر الذي حقق بداية رائعة في الموسم، حيث توّج بدورة إنديان ويلز الاميركية في آذار/مارس الماضي.

ومرّ اللاعبان بفترة فراغ في المباراة. الأولى كانت مع درايبر في المجموعة الأولى حين كان الارسال بحوزته في الشوط العاشر لحسمها في صالحه بعدما كسر إرسال رود في الشوط الثالث، لكنه ارتكب سلسلة من الأخطاء المباشرة سمحت للنروجي بتدارك تخلفه وكسر إرسال البريطاني مرتين في الشوط العاشر والثاني عشر في طريقه الى كسب أربعة أشواط متتالية والفوز بها 7 5 في 52 دقيقة.

وفي الثانية، فرض البريطاني أفضليته مستغلا تراجع مستوى النروجي في أشواطها الأربعة الأخيرة وكسبها تواليا كاسرا إرساله مرتين (الشوطان السابع والتاسع) وحسمها في صالحه 6 3 في 37 دقيقة.

واستعاد رود توازنه في المجموعة الحاسمة وكسر إرسال درايبر في الشوط الخامس متقدما 3 2 ثم 4 2 حتى كسبها 6 4 في 59 دقيقة.