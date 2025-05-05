روما : بعد فترة إيقاف بسبب قضية منشطات، يعود الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا للمشاركة في منافسات كرة المضرب من بوابة دورة روما لماسترز الألف التي تنطلق الثلاثاء، في آخر محطة استعدادية قبل انطلاق بطولة رولان غاروس أواخر الشهر الحالي.

وشاءت الصدف أن تكون عودة سينر على أرضه وبين جماهيره على ملاعب فورو إيتاليكو في العاصمة الإيطالية، حيث من المنتظر أن يتابع تدريباته المقررة مساء الاثنين 10 الآف متفرج وستبثها محكة سكاي الإيطالية مباشرة.

وكان سينر خاض آخر مباراة رسمية له عندما توج بطلا لأستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وقال سينر في تصريحات لشبكة "راي" الإيطالية الأسبوع الماضي "افتقد المنافسة، أنا سعيد جدا لأن هذه الفترة (الايقاف) انتهت".

لكن سينر ليس اختصاصيا على الملاعب الترابية، بدليل فوزه بلقب واحد من أصل 19 في مسيرته على هذا النوع من الأرضية (أوماغ الكرواتية عام 2022)، في حين انتظر بطولة أيه تي بي الختامية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تورينو، لكي يتوج بطلا على أرضه للمرة الاولى منذ احترافه.

ولم يشارك سينر في دورة روما العام الماضي بداعي الإصابة وأفضل نتيجة حققها في العاصمة الإيطالية كانت بلوغه الدور ربع النهائي عام 2022 عندما خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

بدأ بعدها صعوده الصاروخي ليصبح الرقم واحد في عالم الكرة الصفراء، بعد إحرازه 8 ألقاب الموسم الماضي بينها إثنان كبيران في أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز بالإضافة الى البطولة الختامية.

بيد أن عام 2024 يبقى "سنة صعبة وعصيبة" بحسب قوله بعد أن جاءت نتيجة فحص المنشطات التي خضع لها، ايجابية في دورة إنديان ويلز قبل أن يقبل التسوية مع الوكالة العالمية للمنشطات بالإيقاف ثلاثة أشهر وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا.

جدل المنشطات

ويدخل سينر إلى الدورة المقامة على أرضه في ظل شكوك حول نيله معاملة تفضيلية، بعدما عاد اختباره للمنشطات إيجابيا مرتين العام الماضي.

واعتبرت وكالة النزاهة الدولية لكرة المضرب التي أعلنت براءته في آب/أغسطس، ووكالة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) بأن سينر لم يستفد على نحو مباشر من المادة المحظورة، وبأنه لا يتحمل مسؤولية الحادثة.

وقال سينر لشبكة "راي": "لقد تعرضت للانتقادات لانني عوملت افتراضيا بشكل مغاير عن باقي اللاعبين (الذين ثبت تناولهم للمنشطات)، لكنه ليس بأمر صحيح".

وتابع "لقد ذهبت مرات عدة الى جلسات استماع وقاموا على الأرجح بمساءلتي أكثر من غيري".

لم يستفد منافسوه من غيابه على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ لا يزال وصيفه الألماني ألكسندر زفيريف يتخلف عنه في التصنيف العالمي بفارق نحو 1700 نقطة.

ويدافع الألماني عن لقبه في روما، لكنه لم يتخط الدور ثمن النهائي في 3 دورات لماسترز الألف واكتفى بالتتويج بطلا في دورة ميونيخ.

لم يكن الإسباني كارلوس ألكاراس بأفضل حال على الرغم من إحرازه لقب بطل دورة مونتي كارلو، حيث تراجع إلى المركز الثالث في التصنيف كما غاب عن دورة مدريد بداعي الإصابة.

أما الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، حامل لقب 24 بطولة كبرى، فبعد خروجه المبكر في دورتي مونتي كارلو ومدريد، فلن يشارك في دورة روما حيث توج باللقب ست مرات.

وسيحاول سينر ان يصبح أول إيطالي منذ أدريانو باناتّا عام 1976 يحرز اللقب في العاصمة الإيطالية.