ليفربول : أعلن مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد الإثنين رحيله عن بطل الدوري الإنكليزي في كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، وسط مؤشرات الى إمكانية انتقاله الى ريال مدريد الإسباني.

وقال ألكسندر أرنولد في حسابه على موقع "إكس" في بيان مطّول "بعد 20 عاما في صفوف نادي ليفربول، حان الوقت كي أؤكد رحيلي في نهاية الموسم. انه أصعب قرار اتخذته في حياتي".

وتابع ابن السادسة والعشرين "لطالما كان هذا النادي حياتي كلها، بل عالمي كله، لمدة 20 عاما. منذ الأكاديمية وحتى الآن، سيظل الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل النادي وخارجه معي إلى الأبد. سأظل مدينا لكم جميعا".