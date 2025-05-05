ميلانو : يعول إنتر الإيطالي على التألق اللافت لمهاجمه الدولي الفرنسي ماركوس تورام في سعيه الى بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الثانية في ثلاثة مواسم، عندما يستضيف برشلونة الإسباني الثلاثاء في إياب نصف النهائي.

يلعب إنتر على ملعب سان سيرو بعد مباراة الذهاب المثيرة التي شهدت تسجيل ستة أهداف (3 3)، مما يجعل لقاء الغد متوازنا يملك خلاله بطل إيطاليا فرصة للتغلب على متصدر الدوري الإسباني خصوصا وأنه تقدم عليه 2 0 ثم 3 2 في برشلونة.

سيكون تورام محور هجوم إنتر مساء الثلاثاء، كما كان الحال عندما حقق عودة مذهلة من الإصابة في كاتالونيا بتسجيله هدف الافتتاح المبكر بكعبه.

اضطر برشلونة إلى الدفع ببعض لاعبيه الأساسيين لقلب الطاولة على مضيفه بلد الوليد أول الهابطين الى الدرجة الثانية (2 1) السبت، بينما نجح مدرب إنتر، سيموني إينزاغي، في إراحة تشكيلته الأساسية الكاملة في فوزه الصعب على فيرونا 1 0 في اليوم ذاته.

قال ماسيميليانو فاريس، مساعد إينزاغي، إن جهود مباراة الذهاب "ارهقت" لاعبي إنتر الأساسيين الذين سيضطرون إلى بذل جهد كبير آخر الثلاثاء للتغلب على برشلونة.

أبقى فوز السبت على ملعب سان سيرو آمال إنتر في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي قائمة، ولكن مع تبقي ثلاث مباريات، وتصدر نابولي بفارق ثلاث نقاط، أصبح دوري أبطال أوروبا الآن أملهم الأمثل للفوز بلقب.

كان إنتر في قمة مستواه عقب تأهله المذهل الى نصف النهائي على حساب بايرن ميونيخ الألماني والذي زاد من آماله في تحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

لكن بدون تورام المصاب، خسر إنتر الذي بدا منهكا، مبارياته المحلية الثلاث التالية دون تسجيل أي هدف (اثنتان في الدوري وواحدة في الكأس)، وانتقل من صدارة الدوري متقدمًا بثلاث نقاط على نابولي إلى المركز الثاني متأخرا بالفارق عينه عن الفريق الجنوبي، وعانى من خروج مذل من الكأس المحلية على يد جاره وغريمه ميلان (0 3).

"فعل المستحيل"

الآن، سيواجه اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا برشلونة مع زملائه الذين حظوا برفاهية نادرة تتمثل في أسبوع راحة، بعد موسم قاس كشف عن نقص في تشكيلته، وخصوصا في الهجوم.

سجل تورام وزميله في الهجوم قائده الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس 39 هدفًا في 92 مباراة في جميع المسابقات، مما يدل على عدم ثقة إينزاغي في بدلائه المهاجمين.

في غضون ذلك، سجل المهاجمون النمسوي ماركو أرناوتوفيتش والإيراني مهدي طارمي والأرجنتيني خواكين كوريا عشرة أهداف في ما يعادل 35 مباراة، معظمها خلال مشاركتهم كبدلاء، وسجل أرناوتوفيتش سبعة منها.

يعتبر ذلك مشكلة، إذ من غير المرجح أن يبدأ مارتينيس أساسيًا في سان سيرو بعدما اضطر الى ترك ملعب مباراة الذهاب بين الشوطين بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

ويواجه كلٌّ من مارتينيس والمدافع الفرنسي بنجامان بافار، مسجل الهدف الثاني في مرمى بايرن ميونيخ في إياب ربع النهائي (2 2)، خطر الغياب عن مباراة الثلاثاء، على الرغم من عودة الأخير إلى التدريبات الجماعية الأحد بعد إصابة في الكاحل تعرض لها ضد روما في الدوري الشهر الماضي.

في الوقت عينه، يتدرب مارتينيس بمفرده ويسعى جاهدًا للحصول على مكان على مقاعد البدلاء ضد برشلونة، على أمل أن يكون جاهزًا للمشاركة ولو جزئيًا في مباراة ستحدد حالة إنتر ميلان في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وقال فاريس للصحافيين السبت: "كلاهما معرض لخطر الغياب عن المباراة".

وأضاف "سيحاول لاوتارو فعل المستحيل، بينما تعرض بافار لالتواء شديد، لكنه يحاول أن يكون جاهزا. من المرجح أن نقرر مشاركتهما خلال فترة الإحماء قبل المباراة".

يأمل إنتر ميلان في غياب روبرت ليفاندوفسكي، كما كان الحال في مباراة الذهاب، على الرغم من أن قائد منتخب بولندا عاد الى التدريبات الجماعية الأحد بعد تعافيه من الإصابة في فخذه الأيسر وورد اسمه في قائمة برشلونة الإثنين.