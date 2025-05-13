نيويورك : بات نيويورك نيكس ومينيسوتا تمبروولفز على مشارف التأهل إلى نهائي المنطقتين الشرقية والغربية تواليا بفوز الأول على بوسطن سلتيكس حامل اللقب 121 113 والثاني على غولدن ستايت ووريرز 117 110 الإثنين، ليتقدما 3 1 في سلسلة الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "ماديسون سكوير سنتر" في نيويورك، سجل جايلن برونسون 39 نقطة وقاد فريقه نيكس لقلب تأخره بفارق 14 نقطة في الربع الثالث والخروج فائزا، ليصبح قاب قوسين او أدنى من بلوغ نهائي منطقته عندما يخوض مباراته الخامسة في ماساتشوستس الأربعاء.

وتفاقمت هزيمة سلتيكس حامل اللقب بسبب إصابة خطيرة تعرض لها نجمه جايسون تايتوم الذي بدا في حالة ذهول أثناء خروجه من الملعب من دون أن يتمكن من وضع قدمه اليمنى على الأرض في الربع الرابع.

وشوهد تايتوم الذي قدّم أداء رائعا حتى لحظة اصابته بتسجيله 42 نقطة، أضاف إليها 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، لاحقا وهو يُنقل إلى غرفة تبديل الملابس على كرسي متحرك.

وفي وقت اقتنع لاعبو سلتيكس بالهزيمة والاصابة القاسية التي تعرض لها تايتوم، بدأ نيكس في الاحتفال والتطلع إلى بلوغه نهائي الشرقية للمرة الأولى منذ عام 2000.

قال برونسون لقناة "إي أس بي أن" عن عودة نيكس إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني ما مهد الطريق لفوزه "وجدنا طريقة لاستغلال الفرص وتحفيزنا".

وأضاف "كنت في حالة انسيابية تامة، أفعل ما يحلو لي. لم أكن أحاول السيطرة على المباراة. كان الأمر ببساطة +ما يجب علينا فعله+".

وتابع "لم نستسلم، بل واصلنا القتال. وهذا هو الأهم. عندما تقع في فخ، لا يمكنك الاستسلام".

على ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو، خطا تمبروولفز خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي الغربية بفوزه على ووريرز في عقر داره قبل مباراتهما الخامسة الأربعاء في مينيابوليس.

ورغم أن المباراة كانت متقاربة في الشوط الأول (60 58 لصالح ووريرز)، بعد سلة أنتوني إدواردز نجم تمبروولفز من مسافة بعيدة بالتزامن مع الصافرة، فرض الأخير مع زملائه تفوقهم في الربع الثالث فسجلوا 39 نقطة مقابل 17 لأصحاب الأرض.

قال إدواردز عن البداية المتواضعة لفريقه "بدأنا المباراة وكأننا فزنا بالسلسلة. كنا نملك عقلية خاسرة، ولعبنا كلاعبين خاسرين، بلا عدوانية".

وأضاف "لقد أظهر ذلك الجانب التنافسي لديّ، وحاولت أن أكون أكثر عدوانية".

وأنهى إدواردز اللقاء برصيد 30 نقطة، فيما كان زميله جوليوس راندل أفضل المسجلين مع 31 نقطة، وساهم لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير بـ8 نقاط و6 كرات مرتدة وتصدى بشكل رائع لمحاولة من درايموند غرين صاحب 14 نقطة فقط.

وبدا واضحا معاناة ووريرز في غياب نجمه ستيفن كوري منذ إصابته في المباراة الأولى، فكان الكونغولي جوناثان كومينغا الوحيد الذي تجاوز عتبة الـ 20 نقطة حيث سجل 23، فيما اكتفى جيمي باتلر بـ 14.