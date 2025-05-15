ميامي : وافق المدافع الإسباني الدولي السابق جوردي ألبا على تمديد عقده مع إنتر ميامي لعامين، ليستمر حتى نهاية موسم الدوري الأميركي لكرة القدم لعام 2027، وفقا لما أعلن النادي الخميس.

وبات ألبا (36 عاما) الذي انضم إلى إنتر ميامي في 2023 بعد 11 عاما مع العملاق الكاتالوني برشلونة، لاعبا رئيسيا في تشكيلة الفريق التي تضم ضمن صفوفها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022.

وقال ألبا في بيان "أنا سعيد لتمديد عقدي لأن لديّ رغبة في الاستمرار بالمنافسة".

وأضاف "كنت مرتاحا جدا في العامين الماضيين في النادي، وأشعر بالحب من جميع الجماهير".

وتابع "لدينا هذه الرغبة في مواصلة المنافسة، مواصلة الانتصارات، ونأمل الفوز بأكبر قدر من الألقاب".

وساهم ألبا في تتويج إنتر ميامي بدرع الدوري الأميركي الموسم الماضي، حيث سجل الفريق رقما قياسيا في عدد النقاط خلال موسم واحد.