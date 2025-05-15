لندن : سيغيب المهاجم الدولي ماركوس راشفورد عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا سادس الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

ولن يشارك راشفورد المنتقل إلى فيلا بالإعارة من مانشستر يونايتد، في مواجهة الضيف توتنهام الجمعة في المرحلة 37 وفريقه السابق يونايتد على "أولد ترافورد" في 25 أيار/مايو في المرحلة 38 الأخيرة.

وكان راشفورد (27 عاما) استُبعد من قائمة المدرب الإسباني أوناي إيمري لمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد في 26 نيسان/أبريل التي خسرها الفريق أمام كريستال بالاس 0 3.

ولا يزال مستقبل اللاعب مجهولا، إذ يمكن لأستون فيلا أن يفعّل خيار شراء عقده بقيمة 53 مليون دولار.

ووفقا لتقارير صحافية، فإن راشفورد يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما أن فيلا لم يضمن مقعدا بعد.

كما لن يشارك البلجيكي يوري تيليمانس في مواجهة توتنهام.

قال إيمري الخميس "يوري وماركوس غير متاحين، وجايكوب رامسي موقوف. علينا التقدم خطوة بخطوة، ومراقبة وتحليل مدى تعافيهما".