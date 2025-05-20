سيدني : ناشد سائق الفورمولا واحد الأسترالي جاك دوهان التوقف عن الإساءة الى عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كان ضحية استهداف بسبب منشور مزيف نسب لوالده.

واستبعد ألبين سائقه دوهان ابن الـ22 عاما ونجل بطل العالم السابق للدراجات النارية ميك دوهان، هذا الشهر بعد ستة سباقات فقط من انطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد لم يتمكن خلالها من حصد اي نقطة.

استُبدل بالأرجنتيني فرانكو كولابينتو الذي احتل المركز السادس عشر في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيطاليا الأحد بعدما تعرض لحادث مروع خلال التجارب التأهيلية ضمن منافسات الجولة السابعة.

وأوضح دوهان أن هذه الموجة من التنمر الإلكتروني جاءت بعد منشور نُسب زورا إلى والده والذي سخر من حادث كولابينتو أثناء التجارب قائلا "مثير للإعجاب للغاية".

وكتب دوهان على إنستغرام، مرفقا بلقطة شاشة لما وصفه بالمنشور المزيف "أرجوكم توقفوا عن مضايقة عائلتي. لم أكن أعتقد أنني سأضطر للوصول إلى هذه المرحلة".

كتب دوهان والذي بات حاليا السائق الاحتياط في ألبين بعدما خسر مقعده الأساسي "نشرت وسائل إعلام أرجنتينية عدة صورا مُفبركة، ما أدى إلى تعرض عائلتي للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

كما دعا الفريق الفرنسي في بيان منفصل إلى وضع حدٍّ للإساءة "نشجع الجميع على تذكّر أن خلف قناع هؤلاء الرياضيين الخارقين هناك إنسان وشخص له مشاعر، وعائلة، وأصدقاء، وأحباء".

وأضاف "كفريق، لا يمكننا التسامح مع الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونحثّ جميع مشجعي هذه الرياضة التي نُحبّها على التحلّي باللطف والاحترام".