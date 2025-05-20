لوس انجليس : يتطلع نجما مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز وأوكلاهوما سيتي ثاندر الكندي شاي غلجيوس ألكسندر لقيادة فريقيهما الى كتابة التاريخ عندما يلتقيان في نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء في سلسلة من سبع مباريات.

من سيكتب التاريخ؟

لم يسبق لأي من الفريقين الفوز بلقب الدوري في شكله الحالي.

فاز ثاندر الذي بات موطنه في أوكلاهوما منذ عام 2008، باللقب في عام 1979 تحت اسم سياتل سوبرسونيكس، خلال حقبة صانع الألعاب دينيس جونسون، ولكن الفريق انتقل، وتغير المشجعون، حيث مر أكثر من 40 عاما مذاك الحين.

بلغ ثاندر ايضا النهائي في عام 2012 عندما خسر أمام ميامي هيت بقيادة الثلاثي الشاب والواعد آنذاك: كيفن دورانت، جيمس هاردن وراسل وستبروك.

في المقابل، لم يصل مينيسوتا الذي تأسس في عام 1989، إلى نهائي الدوري مطلقا، بعد أن خسر نهائي المنطقة الغربية مرتين، في عام 2004 مع كيفن غارنيت بمواجهة لوس أنجليس ليكرز وقوته الضاربة كوبي براينت وشاكيل أونيل، ثم في العام الماضي ضد دالاس مافريكس بقيادة النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش.

مواجهة غلجيوس ألكسندر وإدواردز

يتواجه غلجيوس ألكسندر وإدواردز في منازلة استثنائية، وهما اثنان من أكثر اللاعبين تألقا في الوقت الحالي.

يطمح النجمان البارزان أن يصبحا "وجه الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة"، حسب ما يقول المدرب السابق جاك مونكلار، وهو مستشار حاليا في قنوات "بي إن سبورتس".

ويشرح "إنه بروز جيل جديد من اللاعبين في مركز الجناح. يختلفان تماما في أسلوب لعبهما، وقوتهما البدنية، ولكن ليس بنفس الطريقة".

وأضاف "غلجيوس ألكسندر رشيق وأنيق، وإدواردز يتميز بالقوة والشراسة، ويستطيع اللعب بشكل مباشر. وكلاهما مدافعان ممتازان".

قدم صانع الالعاب الكندي أداء رفيعا في الموسم المنتظم بمعدل وسطي بلغ 32.7 نقطة في المباراة الواحدة متصدرا قائمة الهدافين، مانحا فريقه ايضا الرصيد الافضل في الدوري (68 فوزا و14 خسارة)، قبل أن يبلغ معدله في الادوار الاقصائية حتى اللحظة 29 نقطة.

ويُعد إبن الـ26 عاما من بين مرشحين اثنين الى جانب لاعب ارتكاز دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش لاحراز جائزة أفضل لاعب، بانتظار ان تحدد رابطة الدوري موعدا للاعلان عن الفائز.

أما إدواردز (23 عاما) الذي اعتاد على احتلال مركز دائم ضمن أفضل 10 لقطات بفعل سلاته الساحقة الرائعة، فيُظهر اداء اقل انتظاما مع معدل 27.6 نقطة في الموسم، ثم 26.5 في الادوار النهائية.

وتكتسي سلسلة المباريات السبع الممكنة، أهمية أخرى بالنسبة لغلجيوس ألكسندر، حيث سيُواجه ابن عمه نيكل ألكسندر ووكر.

وأوضح غلجيوس ألكسندر الذي نشأ في هاميلتون، إحدى ضواحي تورونتو برفقة ابن عمه "نحن قريبان جدا، إنه بمثابة أخي الثاني. مررنا بكل شيء معا، من أول مراوغة لنا، إلى مدرسة كرة السلة، ثم الانضمام إلى دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين".

مباراة مذهلة في فبراير

تواجه الفريقان أربع مرات هذا الموسم حيث برز التقارب بينهما بشكل شديد (2 2).

نجح غلجيوس ألكسندر في ايجاد منافذ كثيرة لضرب دفاع تمبروولفز، مسجلا اكثر من 37 نقطة في ثلاث مباريات.

لكن في 24 شباط/فبراير، قدم إدواردز عرضا مذهلا تضمن تسجيله سلة قاتلة قبل عشر ثوان فارضا التمديد ثم الفوز 131 128، بعد أن عوض فريقه تأخره بفارق 24 نقطة رغم غياب لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير، جوليوس راندل ودونتي ديفينشينزو.

وفي انطلاقة الادوار النهائية، اكتسح اوكلاهوما نظيره ممفيس غريزليز (4 0) قبل ان يقاتل بشدة لتخطي عقبة دنفر ناغتس بقيادة يوكيتش (4 3).

من جهته، نجح تمبروولفز الذي حل سادسا في الموسم المنتظم في تجاوز سهل لكل من ليكرز بقيادة ليبرون جيمس ودونتشيتش (4 1)، ثم غولدن ستايت ووريرز الذي غاب عنه نجمه الابرز ستيفن كوري (4 1). أنهى الفريق مواجهاته في 14 أيار/مايو كاسبا أربعة أيام من الراحة أكثر من ثاندر.

فرصة جديدة لغوبير

بعد ان خاض نهائي المنطقة الغربية للمرة الاولى الموسم الماضي، يصل غوبير الى المرحلة قبل الاخيرة من مشوار التتويج باللقب، طامحا في أن يصبح سابع لاعب فرنسي يرفع الكأس مع نهاية الموسم، بعد توني باركر (سان انتونيو سبيرز في اعوام 2003، 2005، 2007 و2014)، رودريغ بوبوا وإيان ماهينمي (دالاس مافريكس في 2011)، روني تورياف (ميامي هيت في 2012)، بوريس دياو (سبيرز في 2014)، وأكسل توبان (ميلووكي باكس في 2021)، لكنه سيكون فعليا الثالث الذي يؤدي دورا محوريا بعد باركر ودياو.

وقال اللاعب لصحيفة "ذي أتلتيك": "نؤمن بأنفسنا، وبفرصنا في رفع الكأس في حزيران/يونيو".