نانت : أقال نادي نانت لكرة القدم مدربه أنطوان كومبواريه الثلاثاء من منصبه بعد ثلاثة أيام من نهاية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من نجاحه في ابقاء الفريق ضمن الدرجة الاولى.

ورغم احتلال نانت المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا و14 هزيمة في "ليغ1"، إلّا أن ادارة الفريق فضّلت الاستغناء عن خدمات كومبواريه قبل عام من نهاية عقده، وفقا لما أفاد مصدر مقرب وكالة فرانس برس.

وكافح نانت تحت اشراف كومبواريه (61 عاما) لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية بسبب ضعف الأداء، رغم الفوز في نيس 2 1 والتعادل أمام باريس سان جرمان البطل 1 1 في نيسان/أبريل.