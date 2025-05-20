لندن : يتخذ مدرب مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم الإسباني بيب غوارديولا قرارا بشأن مستقبل الجناح الدولي جاك غريليش في نهاية الموسم الحالي.

وفقد غريليش مكانته لدى غوارديولا منذ دوره المحوري في فوز سيتي بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) عام 2023.

شارك اللاعب البالغ 29 عاما كأساسي في سبع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء في هزيمة سيتي المفاجئة في نهائي مسابقة الكأس أمام كريستال بالاس 0 1 السبت.

وأثار هذا التجاهل تكهنات بأن جناح منتخب إنكلترا قد يغادر ملعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صرّح غوارديولا أن مناقشات ستُجرى بين مدير كرة القدم المنتهية ولايته الاسباني تشيكي بيغيريستاين وخليفته البرتغالي هوغو فيانا وممثلي غريليش قبل اتخاذ قرار بشأن بقائه مع سيتي في الموسم المقبل.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق "لم نتحدث، لم أتحدث معه".

وأضاف "الناس لا يصدقوني، لكن هذه الأمور تخص الوكلاء والنادي وتشيكي، وفي هذه الحالة هوغو أيضا. كلاهما سيقرر".

وتابع "ما سيحدث سيحدث، لكن عليه العودة ليبدأ اللعب لدقائق عدة مجددا".

وأقرّ غوارديولا أن نجم أستون فيلا السابق الذي يتبقى له عامان في عقده، لن يكون سعيدا بغيابه عن المباريات "الأمر لا يقتصر على جاك فقط. لا يوجد لاعب واحد في غرفة ملابس الفريق، بل أعتقد في جميع غرف الملابس حول العالم، سيكون سعيدا عندما لا يلعب".

وأردف قائلا "عندما يحقق الفريق الفوز باستمرار، عليهم أن يفهموا كيف تسير الأمور، لكنهم ليسوا سعداء. إنهم هنا للعب، وعندما لا يلعبون فهم لا يشعرون بالرضا. هذا هو الوضع الطبيعي في جميع الأندية".