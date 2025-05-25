موناكو : أحرز سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، وصيف بطل الموسم الماضي، المركز الأول في سباق جائزة موناكو الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد في شوارع الإمارة.

وتقدّم نوريس الذي أنهى السباق بوقت 1:40.33.843 ساعة (78 لفة) على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الفائز بالسباق العام الماضي، وزميله الأسترالي أوسكار بياستري متصدر ترتيب السائقين بفارق 3.131 ثوان و3.658 ثوان تواليا.

وحلّ بطل العالم في الاعوام الأربعة الماضية سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن رابعا أمام سائق فيراري الثاني البريطاني لويس هاميلتون الذي عوقب بالتراجع ثلاثة مراكز بعد أن أعاق فيرستابن عن غير قصد في التجارب التأهيلية.

وهو الفوز الثاني لنوريس هذا الموسم بعد الاول في أستراليا في الجولة الافتتاحية، والسادس في مسيرته الاحترافية.

وأعاد نوريس فريقه ماكلارين إلى المركز الأول في الإمارة موناكو منذ عام 2008 عندما فاز حينها مواطنه هاميلتون.

كما هو الفوز السادس عشر لماكلارين في شوارع الإمارة.

وفرض نوريس الذي حقق السبت الرقم القياسي في الحلبة في طريقه الى اقتناص المركز الاول في التجارب التأهيلية بوقت 1:09.954 دقيقة، سيطرته على مجريات السباق منذ البداية ولم يتأثر بالتوقفين الإلزاميين في منصات الصيانة اللذين تم فرضهما على السائقين هذا العام في موناكو لاضافة المزيد من الاثارة إلى السباق.

وقلّص نوريس الفارق الى ثلاث نقاط عن زميله بياستري متصدر الترتيب العام برصيد 161 نقطة، وابتعدا قليلا عن فيرستابن الثالث مع 136 نقطة.

وعزز ماكلارين صدراته لترتيب الصانعين برصيد 319 نقطة مبتعدا بفارق كبير عن الثلاثي مرسيدس (147) وريد بول (143) وفيراري (142).

وحلّ سائق رايسينغ بولز الواعد الفرنسي إسحاق حجاز سادسا في أفضل نتيجة في مسيرته الشابة التي استهلها هذا العام في الفورمولا واحد، حيث لم يسبق له أن حقق مركزا أفضل من الثامن في الفئة الأولى.