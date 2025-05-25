مدريد : أنهى برشلونة المتوج باللقب موسمه بثنائية لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الفوز على مضيفة أتلتيك بلباو 3 0 الأحد، وذلك في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبكّر برشلونة في افتتاح التسجيل بعد تمريرة من فيرمين لوبيس إلى ليفاندوفسكي الذي سيطر على الكرة بقدمه اليسرى عند حافة منطقة الجزاء وسددها بيمناه من فوق الحارس (14)، قبل أن يضاعف النتيجة بعد 3 دقائق اثر عرضية من البرازيلي رافينيا وخطأ من أوناي غوميس استغله برأسه في الشباك.

ورفع ليفاندوفسكي الذي غاب عن التهديف في "لا ليغا" منذ المواجهة أمام الجار جيرونا في المرحلة التاسعة والعشرين، رصيده إلى 27 هدفا في المركز الثاني لترتيب الهدافين خلف المتصدر الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (31).

تعرض مهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق لاصابة عضلية وغاب عن 3 مباريات، منها ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي في 9 نيسان/أبريل.

كما رفع المهاجم البولندي غلّتة الاجمالية بقميص برشلونة إلى 101 هدف في 147 مباراة في مختلف المسابقات خلال ثلاثة مواسم، توزعت على الشكل التالي: 69 هدفا في 103 مباريات في الدوري، 19 هدفا في دوري الأبطال و7 في كأس الملك و5 في الكأس السوبر الاسبانية وهدف في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ". مرر أيضا 20 كرة حاسمة، وذلك حسب "أوبتا" للاحصاءات.

وبات ليفاندوفسكي خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف الرقم 100 مع برشلونة في مختلف المسابقات (147 مباراة)، بعد ماريانو مارتن (99) والمجري لازلو كوبالا (103) والأورغوياني لويس سواريس (120) والبرازيلي إيفاريستو (143).

واضاف الدولي داني أولمو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه وأكد صحتها حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" اثر خطأ من يوري برشيش.

ورفع برشلونة رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 102، متجاوزا حاجز المئة هدف للمرة الأولى منذ موسم 2016 2017.

واعتبرت المباراة هامشية بالنسبة للفريقين بعد فوز النادي الكاتالوني باللقب، فرفع رصيده إلى 88 نقطة، فيما كان النادي الباسكي ضمن مشاركته بدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل باحتلاله للمركز الرابع برصيد 70 نقطة.

فوز ختامي كبير لأتلتيكو أيضا

واختتم أتلتيكو مدريد أيضا موسمه بفوز كبير على مضيفه جيرونا 4 0.

وانتظر رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الشوط الثاني لدك شباك جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، بأربعة أهداف كان نصيب مهاجمه الدولي النروجي ألكسندر سورلوث منها هاتريك في الدقائق 68 و90 و90+3 رافعا رصيده الى 20 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين.

وسجل المدافع الفرنسي كليمان لانغليه الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وكانت المباراة تحصيل حاصل بالنسبة إلى الفريقين، إذ ضمن فريق العاصمة إنهاء الموسم في المركز الثالث، والفريق الكاتالوني بقاءه في الدرجة الاولى.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده الى 76 نقطة مقابل 41 لجيرونا الذي احتفظ بالمركز السادس عشر متساويا مع إشبيلية الخاسر أمام مضيفه فياريال 2 4.

وتقدم فياريال الذي كان ضمن احتلاله للمركز الخامس الاخير المؤهل إلى دوري الأبطال بهدفين صاعقين بعد مرور 8 دقائق من صافرة البداية عبر يريمي بينو (4) والسنغالي باب غي (8)، قبل أن يقلّص إشبيلية الفارق بفضل السنغالي الأصل السويسري الجنسية دجبريل سو (29).

وأعاد أليكس باينا الفارق إلى هدفين قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول (39)، فيما أضاف غي هدفه الشخصي الثاني له والرابع لفريقه مع بداية الثاني (53).

وسجل البديل المدافع رامون مارتينيس هدفا ثانيا لفريقه إشبيلية (85).

ورفع فياريال الذي اختتم الموسم بسلسلة من 6 انتصارات تواليا، منها الفوز على برشلونة في عقر داره 3 2 في المرحلة الماضية، رصيده إلى 70 نقطة متساويا مع أتلتيك بلباو الرابع.