بروكسل (بلجيكا) : أنهى أونيون سان جيلواز صياما دام 90 عاما، وتحديدا منذ عام 1935، باحرازه الاحد لقب الدوري البلجيكي لكرة القدم للمرة الـ 12 في تاريخه.

وحقق سان جيلواز حلم جماهيره بفوزه على لا غانتواز 3 1 في المرحلة الاخيرة من أدوار الـ "بلاي أوف" التي جمعت أفضل ستة فرق في الدوري المنتظم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن كلوب بروج حامل اللقب مطارده المباشر والذي سقط في فخ التعادل أمام أنتويرب 1 1.

ويعتبر سان جيلواز أقدم أندية بروكسل اذ تأسس عام 1897 وأحد الأكثر تتويجا خلف أندرلخت (34 لقبا) وكلوب بروج (19).

ومر فريق "السيدة العجوز" بفترة عجاف خلال فترة ما بعد الحرب، وفي النهاية هبط إلى الدرجة الرابعة وكاد أن يعلن إفلاسه أو حتى تم شطبه من الدوري في عدة مناسبات.

اشتراه في عام 2018 رجل الأعمال الإنكليزي توني بلوم (رئيس نادي برايتون في الدوري الإنكليزي الممتاز) وأليكس موزيو، حين كان سان جيلواز في الدرجة الثالثة، قبل أن يبدأ رحلة الصعود ليعود بين أندية النخبة في عام 2021 بعد غياب دام 48 عاما.

اعتلى سان جيلواز منصة التتويج خلال المواسم الثلاثة الماضية، حتى أنه خسر سباق الفوز باللقب بصعوبة بالغة في عام 2023 عندما كان بطلا عمليا حتى الدقيقة 89 من المرحلة الأخيرة.

في الموسم الماضي، فاز الفريق بكأس بلجيكا وتألق على الساحة الأوروبية ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، قبل أن يخرج على يد باير ليفركوزن الالماني في طريق الاخير إلى النهائي الذي خسره أمام أتالانتا الإيطالي 0 3.