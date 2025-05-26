ميلانو (إيطاليا) : قلل المدرب سيموني إنزاغي الإثنين من أهمية الشائعات حول انتقاله للإشراف على نادي الهلال السعودي، وذلك قبل أيام من خوض فريقه إنتر الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وانتشرت تقارير صحافية حول انتقال إنزاغي إلى فريق العاصمة الرياض، في ظل الصفقات الضخمة التي تبرمها الاندية السعودية منذ أكثر من سنتين، فيما يستعد إنتر لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي السبت في نهائي دوري الأبطال في ميونيخ.

لكن إنزاغي قال إنه من "الجنون" الحديث عن مستقبله قبل المباراة النهائية، مضيفا انه "سعيد جدا" مع إنتر، رغم أن التقارير أشارت إلى استعداد "الزعيم" لانفاق 50 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار) لضمه لمدة موسمين.

تابع المهاجم السابق "الأمر يتكرر في كل سنة، عندما كنت في لاتسيو أو بعدما قدمت إلى إنتر، هناك عدة طلبات من إيطاليا والخارج، لكن أعتقد انه من الجنون التفكير في ذلك".

أضاف "سنجلس بعد المباراة ونتحدث، كما فعلنا دوما في السنوات الأخيرة، فيما ستكون مصلحة إنتر هي الأولوية".

أردف "إذا وضعنا كل القطع في المكان الصحيح سنتقدم سويا".

وأقر إنزاغي إن نهائي دوري الأبطال في ميونيخ يحرمه النوم، إذا يخاطر إنتر في أنهاء موسمه صفر اليدين، بعد اخفاقه في الرمق الأخير بالدوري الإيطالي أمام نابولي وخروجه من نصف نهائي الكأس المحلية أمام جاره وغريمه ميلان.

شرح إنزاغي "ليلة الجمعة لن تكون مثل غيرها... دوري الأبطال هي المسابقة التي يرغب كل مدرب أن يشارك فيها لكنها ليست متاحة للجميع".

أضاف "لم أشارك في النهائي كلاعب، لكن بفضل تشكيلتي نحن هنا للمرة الثانية في ثلاثة مواسم".