باريس : حققت البولندية إيغا شفيونتيك بطلة السنوات الثلاث الماضية فوزا سهلا في مستهل حملة دفاعها عن لقبها إثر تغلبها على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا 6 3 و6 3 الاثنين ضمن الدور الأول من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

ورفعت شفيونيتك (23 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا سلسلة انتصاراتها في البطولة الفرنسية الى 22 انتصارا وضربت موعدا مع البريطانية ايما رادوكانو أو الصينية وانغ جينيو.

ونجحت البولندية في كسر ارسال منافستها في الشوط السابع لتتقدم 4 3 قبل أن تفوز في المجموعة الأولى.

بيد أن سرامكوفا ردت التحية في مطلع المجموعة الثانية عندما تقدمت على منافستها 2 0 قبل أن تستعيد البولندية توازنها وتعادل الأرقام 3 3 ثم تفوز بالاشواط الثلاثة التالية وتحسم المباراة في صالحها.