الرباط : كللت العداءة الهولندية فيمكي بول عودتها إلى ميادين ألعاب القوى بعد أكثر من ثمانية أشهر من خوضها سباقها الأخير لمسافة 400 م حواجز، بفوز سهل في لقاء الرباط ضمن الدوري الماسي، الأحد على الملعب الأولمبي الجديد.

وأشعل البطل الأولمبي والعالمي المغربي سفيان البقالي حماسة الجماهير المحلية بعدما صمد أمام عودة الألماني فريدريك روبيرت، ليحقق فوزا صعبا في سباق 3 آلاف م موانع الذي انهاه بوقت قدره 8:00.70 دقائق، وهو أفضل أداء عالمي هذا العام.

نجحت بول، الغائبة عن المسابقات الفردية منذ أيلول/سبتمبر الماضي بعد فوزها بثلاث ميداليات في أولمبياد باريس، في تسجيل 52.46 ثانية، وهو ثاني أفضل توقيت عالمي لهذا العام.

وتفوقت بول بفارق 1.44 ثانية عن الجامايكية أندرينيت نايت في المركز الثاني.

وحدها حاملة الرقم القياسي والبطلة الاولمبية الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون تمكنت من تسجيل توقيت أفضل (52.07 ث في ايار/مايو في ميامي)، علما أن العداءتين هما الأفضل في تاريخ هذه المسافة، لكن نادرا ما تتواجهان خارج إطار البطولات الكبرى.

وقالت الفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس والتي لم تخسر قط في هذه المسافة في الدوري الماسي بسلسلة من 25 سباقا بدأتها عام 2020 "شعرت أنني بحالة جيدة أثناء التدريب، ولكن من الجيد أن أعود للمنافسة بعد فترة طويلة".

وتابعت ابنة الـ 25 عاما "كانت بداية رائعة وتأديتي رائعة".

وتوجت البطلة الأولمبية مرتين (5 آلاف م و10 آلاف م) الكينية بياتريس تشيبيت بذهبية سباق 3 آلاف م بزمن 8:11.56 دقائق.

تصدرت السباق وحدها منذ البداية حتى النهاية محققة ثاني أفضل أداء في تاريخ هذه المسافة غير المدرجة في الألعاب الاولمبية، بفارق ضئيل عن الرقم القياسي العالمي (8:06.11 د. في عام 1993 باسم الصينية وانغ دجوشيا).

قال تشيبيت "كان هدفي أن أركض في أقل من 8:20".

وأضافت "أرى أنني أستطيع فعل المزيد. أعتقد أن الرقم القياسي العالمي بمتناولي".

وحققت بطلة العالم مرتين في 200 م الجامايكية شيريكا جاكسون التي اضطرت الى الانسحاب من اولمبياد باريس بسبب الاصابة، انتصارها الاول هذا العام بعد عودتها للمنافسة في سباق 100 م اثر اجتيازها خط النهاية بـ 11.04 ثانية على الرغم من انطلاقتها السيئة.

وفي أول حدث يقام على الملعب الأولمبي الجديد في الرباط الذي سيحتضن أيضا مباريات في كأس أمم إفريقيا في كرة القدم (21 كانون الأول/ديسمبر 18 كانون الثاني/يناير 2026)، واصل الجنوب إفريقي أكاني سيمبيني سلسلة انتصاراته في سباق 100 م فارضا نفسه بوقت 9.95 ثوان.

وتقدم العداء البالغ 31 عاما على الكيني فرديناند أومانيالا (10.05 ث.) والأميركي فريد كيرلي (10.07 ث.).

قال سيمبيني الذي يسعى في مونديال طوكيو (10 21 أيلول/سبتمبر) لتطويق عنقه بالمعدن الأصفر للمرة الأولى في بطولة كبرى "أشعر بالثقة".

وخالف البطل الأولمبي في 200 م البوتسواني ليتزيلي تيبوغو الذي كان قرر المشاركة في سباقي السبرينت التوقعات إذ تراجعت تأديته في نهاية سباق 100 م الذي انهاه في المركز التاسع الاخير بوقت 10.43 ثانية، قبل أن يعلن بعد قرابة الساعة انسحابه من سباق 200 م الذي فاز به في لقاء قطر.